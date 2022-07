VIDEO - En Alsace, les fortes chaleurs du printemps ont avancé la date des moissons

Les moissons ont de l'avance cette année en Alsace. Les fortes chaleurs du printemps et la canicule de juin ont accéléré la maturation du blé. Heureusement la qualité et la quantité ne devraient pas trop en souffrir et les cours restent élevés

Si vous roulez sur les routes d'Alsace, vous croisez sans doute souvent en ce moment les tracteurs tirant des bennes remplies de céréales. Et notamment remplies de blé. Car nous sommes en pleines moissons.

Car le blé est en avance cette année. Comme par exemple chez un céréalier de Weitbruch (entre Strasbourg et Haguenau dans le Bas-Rhin).

"Au mois de mai nous avons eu six semaines sans eau. On a eu aussi une période plus chaude en juin. Cela explique l'avance. Le printemps a été sec. D'après les prévisions, on aura terminé les moissons de blé dès le 13 juillet" explique Jean-Marc Pfrimmer, qui exploite 100 hectares de terres (blé, maïs, moutarde, betteraves).

Le blé a jusqu'à quinze jours d'avance selon les secteurs. Il est globalement de bonne qualité. Certains agriculteurs perdent un peu en rendement. Mais les prix des céréales restent élevés notamment à cause de la guerre en Ukraine. Heureusement car les charges fixes des agriculteurs ont explosé explique Jean-Marc Pfrimmer.

"Il y a le prix des énergies. Des carburants. Au niveau du printemps les charges ont bien augmenté. Les intrants, et tout ça... On a pris 30 à 35% en plus. Alors il nous faudrait garder au moins 80 à 100 euros de plus la tonne, ce serait une bonne année ensuite" dit-il.