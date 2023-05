En Alsace, les pluies de printemps retardent le travail des agriculteurs

La pluie tombe sur l'Alsace depuis plusieurs semaines presque chaque jour. Des mois de mars, avril et mai humides après un hiver très sec. De la pluie abondante et régulière, mais qui commence à perturber le travail des agriculteurs alsaciens en ce mois de mai. Surtout en cette période de travail intense dans les parcelles qui pour certaines sont difficilement praticables tant la boue est partout.

Dans le Ried, les champs sont parfois inondés par des résurgences. "Le problème de l'agriculteur, c'est quand les pluies sont régulières et ne s'arrêtent pas. Pourquoi ? Parce que nos plantes risquent de tomber malades. Avec des maladies comme le mildiou ou l'oïdium, qui fragilisent les plantes et on a aussi des retards dans les plantations. tous les maïs dans le Bas-Rhin ne sont pas plantés. Je prends l'exemple du blé. Il va entrer en floraison et il y a un phénomène qui va féconder la graine qui s'appelle la méiose alors il faut de la luminosité. L'année qui avait été catastrophique pour nous, c'était 2016, on avait eu un printemps très humide sans lumière. Là nous sommes partis sur le même schéma, donc on reste prudents vis à vis des conditions météo qui ne nous arrangent pas trop" explique Franck Sander, céréalier et betteravier, mais aussi président de la FDSEA du Bas-Rhin.

Si la pluie continuait ainsi, les semis de maïs ne pourraient pas tous être effectués, poursuit Franck Sander. "Ce serait une catastrophe d'avoir aujourd'hui des terres en non production alors que l'on a la guerre à nos portes" estime-t-il.

Menaces sur les cultures maraîchères

Les maraîchers souffrent aussi de la pluie. Retard pour semer les salades, ou pour mettre en pleine terre les courges ou les choux pour Anthony Carbiener, maraîcher à Printzheim, près de Saverne.

Chez Anthony Carbiener, des milliers de plants de courges attendent de pouvoir être semés © Radio France - Antoine Balandra

"On est à une dizaine de jours de retard sur la plantation de courges. On arrive à planter 3 ou 4 hectares par jour, mais on en a 45 à planter. On a aussi pris du retard vu le froid d'avril, on a une dizaine de jours de retard de levée. Les plants commencent à vieillir, à jaunir, on a de la sur-maturation de plants, donc il risque d'y avoir un mauvais enracinement dans le sol et qui ne donnera pas une production totale en automne, cela fait de la perte pour nous" dit-il.

Un plant de courge qui attend une éclaircie pour être planté © Radio France - Antoine Balandra

Le maraîcher scrute donc la météo, à la recherche de la moindre éclaircie, pour sortir avec ses salariés planter les plants. "On regarde plusieurs dizaines de fois par jour la météo" sourit Anthony Carbiener. En attendant, plusieurs milliers de plants de courges jaunissent, faute d'être plantés, dans la cour de l'exploitation. Pour les agriculteurs alsaciens la météo des prochains jours sera décisive. Or le soleil devrait progressivement s'imposer.