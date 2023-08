En Alsace, les vendanges commencent dès demain pour le crémant

On connaît la date des vendanges dans le vignoble alsacien : pour le crémant, les sécateurs s'activeront à partir de demain, le 23 août et pour le vin tranquille, ce sera à partir du 4 septembre. La décision a été prise ce 22 août par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) sur proposition de l'association des viticulteurs d'Alsace.

C'est un peu plus tôt que l'année dernière : les vendanges avaient démarré le 29 août pour le crémant et le 5 septembre pour les vins tranquilles.

