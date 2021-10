Alsace : une vache charolaise met au monde des triplés

Ce sont des naissances très rares. Macarena, la vache charolaise 7800 (c'est son nom de code) de l'exploitation Ernwein, à Oberhausbergen dans le Bas-Rhin, a donné naissance non pas à un, non pas à deux, mais à trois petits veaux en même temps ! C'était le 5 octobre dernier. La naissance de triplés est très rare dans des élevages.

Et le plus beau, c'est que tout le monde va bien. Les deux petites femelles et le petit mâle. "Je me doutais qu'elle ferait des jumeaux" dit Jacky Ernwein, l'un des éleveurs.

Un évènement rare pour une vache

"Elle nous a fait un veau et on a regardé s'il n'y en avait pas un deuxième. On l'a sorti. Et on ne se doutait pas qu'il y en aurait un troisième. Il n'y a que 10% de jumeaux qui naissent sur l'effectif, mais avoir des triplés, surtout vivants, d'en avoir trois, c'est un événement rare pour une vache. Et aussi une fierté pour un éleveur de sauver un maximum de veaux", explique-t-il.

L'élevage Ernwein d'Oberhausbergen près de Strasbourg compte 180 vaches allaitantes charolaises.