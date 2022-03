En Ardèche, des éleveurs bovins lancent leur propre appellation : le "Bœuf des prairies fleuries"

Depuis cinq ans, une dizaine de producteurs de la montagne ardéchoise a décidé de créer sa propre marque de viande pour mettre en valeur un savoir-faire et le territoire ardéchois : le Bœuf des prairies fleuries. La commercialisation devrait commencer dans les prochaines semaines.Dans son exploitation de Saint-Cirgues-en-Montagne, Sébastien Comte élève des vaches depuis 2005, des laitières, mais aussi des races à viande. Les veaux qu'il produisait jusqu'ici étaient envoyés à l'engraissement ailleurs, souvent dans d'autres pays, avant de revenir à l'état de carcasses. L'objectif de cette marque est de relocaliser la production de viande en Ardèche. Dailymotion - France Bleu Drôme Ardèche

Un surcoût de 30% pour le consommateur

En Ardèche, la production de céréales n'est pas suffisante pour fournir les élevages bovins. L'importation de céréales d'autres régions de France est donc nécessaire. Pour assurer une meilleure qualité et un meilleur goût à la viande, les éleveurs laissent pâturer leurs vaches plus longtemps.Le cahier des charges de cette marque est très précis : l'élevage doit se situer dans l'une des 42 communes de la charte, entre Saint-Étienne-de-Lugdarès et Saint-Jean-Roure, au moins 50% de la commune doit être située à plus de 1.000 mètres d'altitude. L'éleveur doit habiter sur la zone et les animaux doivent être nés et élevés sur la zone et abattus dans le coin. La marque est partenaire des abattoirs d'Aubenas, de Privas, d'Yssingeaux, de Polignac et de Langogne. Ces abattoirs sont situés à moins d'une heure de camion, "tout est local pour faire travailler la filière" abonde Dominique. Ce cahier des charges précis engendre un surcout de 30% pour le consommateur.

"C'est un projet de territoire" - Dominique Laffont, président de la marque

Dominique Laffont détaille : "c'est un projet de filière, il n'y pas que les éleveurs qui ont travaillés, on a réfléchi avec les intermédiaires, les metteurs en marché, les bouchers et les abatteurs, pour créer du lien entre tous ces acteurs. C'est un projet de territoire pour favoriser le maintien des éleveurs sur le secteur. L'idée est aussi de relancer l'installation et donner des perspectives aux jeunes qui veulent s'installer dans le secteur." À l'avenir, ces producteurs espèrent se développer et même fournir des collectivités, comme des cantines d'écoles ou de collèges.Infos pratiques

Retrouvez toutes les informations sur le Bœuf des prairies fleuries sur le site des producteurs.

