En Ardèche, des retenues collinaires pour lutter contre la sécheresse ?

Ardèche, France

Depuis le début de l'année, les demandes d'agriculteurs pour créer des retenues collinaires se multiplient. Une vingtaine sont dans les tuyaux et neuf dossiers ont été approuvés dans la vallée de l'Eyrieux et du Doux.

Il y a urgence selon la préfète de l'Ardèche Françoise Souliman : "C’est évident que sur des bassins où il y a des milieux agricoles qui nécessitent de l’irrigation. Je pense aux petits fruits et aux céréales par exemple. Il faut y penser et les faire les plus écologiques possible."

La préfète de l'Ardèche Françoise Souliman. © Radio France - Victor Vasseur

900 retenues collinaires dans la vallée du Doux

Des retenues collinaires, il en existe déjà en Ardèche, et pas qu'un peu, explique Albert Grenier, le directeur départemental des territoires : "Dans le secteur du Doux, il y a déjà 900 retenues collinaires qui ont été faites au fil du temps, depuis les années 60. C’est une constellation de petit lac." Il ajoute : "On a besoin d’agriculteur sur ce territoire, c’est donc nécessaire."

Du côté de la Frapna, l'association environnementale, on ne voit pas d'un bon œil la construction de dizaine de retenues collinaires. Frédéric Jacquemart, son président en Ardèche, ne veut surtout pas que l’eau des rivières soit stockée : "Si ça consiste à barrer une rivière, les conséquences peuvent-être dramatiques."

Frédéric Jacquemart est catégorique : "Les retenues collinaires, ça se réfléchit, cela ne se fait pas comme ça. Il y un impact écologique très fort. Une rivière, ce n’est pas un tuyau d’eau, c’est un système vivant et complexe."

Il y a seulement 0,15 % de l'eau de pluie qui est stockée en Ardèche.