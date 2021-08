En Ariège, une soixantaine de brebis mortes dans un dérochement, effrayées par l'ours

Les attaques d'ours semblent se multiplier ces derniers-temps dans les Pyrénées ariégeoises. Une soixantaine de brebis sont mortes dans un dérochement à Bethmale jeudi 5 août, d'après l'association pour la sauvegarde du patrimoine d'Ariège-Pyrénées.

Le berger aurait aperçu l'ours aux alentours de minuit. L'animal aurait effrayé les brebis, qui se sont précipitées dans le vide et ont chuté de plusieurs dizaines de mètres. Cette soixantaine d'animaux représentait un quart du troupeau de l'éleveur. Plus tôt dans la semaine, un berger a lui été chargé par un ours sur les hauteurs de la commune de Saint-Lary.

"Il est possible de cohabiter avec l'ours"

Sabine Matraire, la présidente de l'association pro-ours Pays de l'Ours-Adet attend une confirmation officielle avant d'accuser l'ours. "Ses opposants nous ont déjà montré par le passé leur détermination à lutter par tous les moyens contre sa présence", explique-t-elle.

Malgré ces attaques, "la cohabitation entre les troupeaux et l'ours reste possible" pour la militante. "Il faut avoir la volonté de cohabiter et de mettre en place les moyens de protection nécessaires et conséquents en fonction de la taille du troupeau. Si vous avez 2000 brebis et seulement deux patous, tout le monde peut comprendre que les deux chiens ne pourront pas protéger le troupeau de 2000 têtes."

D'après Sabine Matraire, ce dérochement sera au final quand même imputé à l'ours. Conséquence d'un décret paru en juillet 2019 qui assimile automatiquement le dérochement et l'étouffement à un acte de prédation du loup, de l'ours ou du lynx.