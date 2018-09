Le Cayrol, France

La partie de pêche aurait pu lui être fatale. Un homme de 82 ans s'est retrouvé au fond d'un ravin ce lundi après être parti seul chasser le poisson sur la commune du Cayrol dans le nord-ouest de l'Aveyron. Il aurait glissé et se serait retrouvé bloqué en bas d'un ravin, très difficile d'accès. Bloqué et blessé à la hanche, le pêcheur ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait pas non plus téléphoner... Le réseau de son téléphone portable ne passait pas. Le vieil homme était porté disparu depuis hier soir, vers 21h.

Hélitreuillé par hélicoptère jusqu'à Rodez

Le pêcheur a donc passé une nuit entière bloqué dans la nature. C'est une brigade de gendarmes cynophiles qui a finalement retrouvé le pêcheur en vie, sain et sauf ce mardi matin vers 11h. Il a fallu l'intervention du GRIMP des pompiers de l'Aveyron pour réussir à l'extirper du ravin. Hélitreuillé par un hélicoptère de la sécurité civile de Montpellier, il a été amené à l'hôpital de Rodez. Il est légèrement blessé à la hanche.