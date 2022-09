En Béarn comme ailleurs, les centres équestres ne trouvent plus de chevaux à des prix abordables

Au centre équestre de Goès - Oloron, Léa Parbaud a 66 chevaux dans ses écuries dont une quarantaine sont destinés à l'enseignement. Depuis mars dernier, elle cherche des chevaux prêts à l'emploi, déjà dressés pour le grand public afin de remplacer deux de ses pensionnaires qui partent à la retraite. Mais trouver un cheval ou un poney à un prix convenable est devenu extrêmement difficile. "Je cherche depuis le mois de mars sur les sites internet. Ça marche aussi beaucoup par le bouche à oreilles. Tous les chevaux coûtent chers et ceux qui ne sont pas chers sont soit trop jeunes soit pas prêts. Il n'y a rien en dessous de 4000€ et pour un cheval de club basique, ça commence à faire !"

Les prix sont partis au galop après le COVID

Même constat à Sauvagnon, au nord de Pau, pour Claire Bapsères aux Écuries des Pyrénées. La responsable du centre équestre constate que de nombreux petits éleveurs ont arrêté leur activité. Il y a bien une pénurie réelle mais qui engendre aussi spéculations et arnaques sur le marché des chevaux. "Vous avez un marché qui s'est développé sur des chevaux qui viennent d'Espagne ou du Portugal. On ne sait pas d'où ils sortent. Il peut y avoir aussi des problèmes de maladies." Par ailleurs explique Claire Bapsères, "un Shetland vendu 500 euros chez un éleveur, je l'ai retrouvé sur "Leboncoin" deux mois plus tard à plus de 1500 euros. Pour moi, il y a une spéculation."

Ce jeune poulain a déjà été vendu 1300 euros par Julie Pécqueux © Radio France - Yannick DAMONT

Julie Péqueux est installée à Lasseube. Depuis trois ans, elle élève des poneys français de selle et des poneys Welsh destinés au saut d'obstacles et au dressage. Elle vend des poulains. "Nous, on a beaucoup plus de demandes qu'avant. Les prix ont augmentés mais les charges et l'alimentation ont aussi beaucoup augmentées," fait-elle valoir. "Je vend plus facilement qu'avant. Un poulain vendu avant 500 euros peut partir entre 1000 et 3000 euros depuis la pénurie. Je vends beaucoup à des éleveurs pour faire de la reproduction. Les centres équestres ont très peu de budget et il veulent des chevaux d'âge mature pour pouvoir les monter tout de suite."