En Belgique, les derniers pêcheurs de crevettes à cheval font de la résistance

Depuis plus de 500 ans, dans la commune d'Oostduinkerke, on pêche la crevette à cheval ! La commune accueillait ce weekend la 70ème édition de la fête de la crevette.

Nord, France

Des centaines de personnes dans les rues d'Oostduinkerke, ce weekend, pour célébrer un crustacé. La fête de la crevette, dans cette petite ville collée à Coxyde, en Belgique, célébrait sa 70ème édition. Pendant deux jours, la ville a senti la friture, et les chars du défilé ont côtoyé les chevaux de trait.

Car ici, on y pêche encore avec une méthode ancestrale : la pêche à cheval. Une pratique vieille de plus de 500 ans, et inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2013. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine à enfiler la salopette jaune, poser les paniers de chaque côté des chevaux, et à se lever dès les premières heures du jour pour surprendre les crevettes à marée basse. Pendant quelques heures, ils tractent les lourds filets sur les plages d'Oostduinkerke. Avant de faire le bilan de la prise.

La pêche à cheval est reconnue au patrimoine mondial de l'Unesco, et une vraie fierté dans la commune d'Oostduinkerke. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Une quinzaine de pécheurs passionnés

Parmi ces derniers pêcheurs, Eddy D'Hulster fait figure de mémoire collective. 55 ans qu'il pêche la petite crevette grise à dos de cheval. Une passion survenue un peu par hasard, alors que tout jeune garçon, il venait de tomber amoureux. "Je suis allé chez mon futur beau père, qui était pêcheur à cheval', se souvient-t-il, amusé. "Un jour, il me dit viens on va pêcher. C'est comme cela que j'ai commencé, par amour pour le cheval, et par amour pour la fille du loueur de chevaux."

Toute la mer et toute la terre est à nous, on se sent roi !"

A 76 ans, c'est donc une bonne partie de sa vie que le pêcheur aura consacré aux crustacés. "Si on aime la mer, si on aime le cheval, quand on est au matin à cinq ou six heures et que le soleil se lève... Toute la mer et toute la terre est à nous, on se sent roi !" Eddy D'Hulster qui l'assure, "on ne peut pas décrire, mais une fois qu'on l'a fait, on le refait toujours. C'est quelque chose d'ancré dans nos cœurs."

Ecoutez le reportage de France Bleu Nord, à la fête à la crevette d'Oostduinkerke Copier

Alors qui pour prendre la relève ? Aujourd'hui, la jeune garde est là. C'est le cas par exemple de Thibault. Du haut de ses 18 ans, il se forme au contact des pêcheurs à cheval, avec l'espoir d'en devenir un lui aussi. "C'est très spécial, 'j'aime la combinaison des chevaux et de la mer." Le jeune homme devrait pouvoir lui aussi enfiler la salopette jaune et grimper sur les chevaux de trait l'an prochain.