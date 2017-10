En Berry, les particuliers toujours plus nombreux à fabriquer leur jus de pomme

Chaque automne, la société pomologique du Berry, à Neuvy-Saint-Sépulchre dans l'Indre, ne désemplit pas. C'est le seul atelier du Berry pour produire du jus de pomme à partir des fruits de son verger.

Depuis début septembre, la société pomologique du Berry, située à Neuvy-Saint-Sépulchre dans l'Indre, accueille les propriétaires de pommiers amateurs de jus de pomme. Chaque matin en semaine, ils viennent avec des camions ou des remorques de pommes, mais aussi parfois de poires ou de coings. C'est le seul atelier de ce type pour fabriquer son jus de pomme en Berry.

1 500 à 2 000 litres de jus de pomme sortent de l'atelier chaque jour. "Quand j'ai commencé en 2003, c'était déjà une des plus grosses années et on faisait 35 000 litres dans la saison, alors qu'aujourd'hui on fait au moins 60 000 litres par automne, constate Cédric Larraud, salarié de la société pomologique du Berry, et qui supervise les opérations. On a plus d'adhérents qui viennent faire leur jus de pomme à l'association, ils savent ce qu'ils mettent dedans, ils savent qu'ils auront de la qualité."

Les pommes sont mises dans des caisses avant d'être envoyées au lavage, puis au broyage. © Radio France - Adèle Bossard

Une qualité pour laquelle certains font jusqu'à une heure de route. Tony arrive de Guéret avec 300 kilos de pommes dans sa remorque. "Avoir des pommes et les laisser pourrir dans son jardin, c'est quand même dommage, reconnaît-il. Et si on veut acheter une brique de jus de pomme bio en grande surface, c'est tout de suite 3,5 ou 4 euros sans avoir la certitude que c'est bio. Alors que là, je sais que mes pommiers n'ont eu aucun traitement !"

Et il a facilement convaincu 2 amis d'enfance, Marion et son mari, de venir l'aider. "On n'a rien ramassé mais on a tout de suite dit oui pour participer aujourd'hui, sourit Marion. Surtout pour faire boire du bon jus de pomme à nos enfants. La pomme, c'est comme la pomme de terre, c'est un produit qu'on consomme tous les jours !"

Les pommes sont broyées pour faire une sortie de purée qui passe ensuite dans le pressoir. © Radio France - Adèle Bossard

Une production estimée à 80 000 litres cette année

En quelques heures et sous leurs yeux, les pommes sont lavées, broyées, pressées, filtrées... puis les propriétaires des pommes font eux-mêmes la mise en bouteille. Chacun vante la qualité du produit fini, et même des professionnels : trois salariés du prieuré d'Orsan, dans le Cher, viennent par exemple de presser une tonne ramassée dans les jardins quelques jours plus tôt.

Cette saison, la société pomologie du Berry devrait produire jusqu'à 80 000 litres de jus de pomme. La saison pourrait durer jusqu'à mi-décembre.

Une tonne de pommes pour... des dizaines de bouteilles, qu'il faut encore transporter. © Radio France - Adèle Bossard

Si vous voulez presser les pommes de votre jardin, il faut prendre rendez-vous auprès de la société pomologique au 02 54 30 94 35. Il faut avoir au moins 100 kilos de fruits à presser, et compter 1,15€ le litre de produit fini, bouteille comprise. C'est 37 centimes d'euros moins cher par litre si vous rapportez vos bouteilles. Le jus de pommes, pasteurisé, se garde ensuite jusqu'à 2 ans.

Mais attention, il faut attendre quelques minutes pour le goûter : il est mis en bouteille juste après une pasteurisation à 78 ou 79 °C.