En Berry, les vignerons à l'épreuve du réchauffement climatique

Les vignerons du Berry sont frappés par la crise climatique. Sécheresse, inondations, gel, grêle, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient dans l'Indre et le Cher et mettent à rude épreuve les vignobles. À Valençay, les viticulteurs tentent de s'adapter au changement climatique.

ⓘ Publicité

loading

"Notre plus gros problème, c'est le gel"

Des champs de vignes à perte de vue. Près de Valençay, la famille Sinson cultive une vingtaine d'hectares de vignes. Chaque année, elle produit en moyenne 100.000 bouteilles de vins blancs, rouges et rosés AOC Valençay. Mais avec le réchauffement climatique, la production est en baisse ces dernières années.

"Notre plus gros problème, c'est le gel. Mon père n'avait pas ces problèmes à son époque, assure Olivier Sinson, viticulteur à Meusnes dans le Loir-et-Cher, à la frontière de l'Indre. Le gel existait mais en une décennie, on a déjà gelé quatre fois". Des gelées qui sont également de plus en plus tardives. "On gèle de plus en plus tard. En 2019, on a gelé au mois de mai, à cette période, les bourgeons se sont déjà développés", précise-t-il.

Le gel n'est pas la seul problème, la sécheresse et la grêle frappent aussi les vignobles. Résultat : les rendements sont en baisse. En 2021, moins de 6.400 hectolitres ont été récoltés. "On peut perdre de 50% à 70% de la récolte, alors que les coûts de production restent les mêmes, c'est compliqué", déplore le vigneron.

De nouvelles méthodes plus écologiques

Afin de s'adapter au changement climatique, le cahier des charges des vins de Valençay a évolué. Désormais, l'utilisation des pesticides est restreinte. "On utilise de moins en moins d'intrants et qui dit moins d'intrants, dit mieux pour la planète", insiste Olivier Sinson.

Autre mesure : le viticulteur ne désherbe plus ses sols. Des changements qu'il estime nécessaire pour la protection de l'environnement. "Pour moi, c'était une obligation de le faire. Si tous les viticulteurs de France faisaient cet effort, ce serait une bonne chose pour la planète", ajoute-t-il. Depuis le début de l'année, une vingtaine de producteurs de vins de Valençay ont adopté ce nouveau cahier des charges. Il s'appliquera au millésime 2023.