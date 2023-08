En Bourgogne, les escargots aussi souffrent de la canicule

Midi approche, et le mercure flirte avec les 30°C à Fénay (Côte-d'Or). Quelques heures plus tard, ce sera encore pire. Depuis samedi 19 août 2023, la Côte-d'Or est en vigilance orange pour la canicule , et les journées à plus de 35°C s'enchaînent. Cette chaleur préoccupe Hervé Ménelot , héliciculteur depuis 2015 dans ce village à 20 minutes de route au sud de Dijon. L'un des symboles de la Bourgogne, le cœur de son métier, l'escargot, souffre de la chaleur. Il en compte environ 400.000 dans son élevage - des "petits gris" et des "gros gris".

Des tournées quotidiennes

Son élevage d'escargots se divise en plusieurs parcs, entourés de clôtures électriques d'une trentaine de centimètres de hauteur. Entre les allées, en longueur sur plusieurs dizaines de mètres, des planches forment une enfilade de pyramides en bois. Un abri ombragé pour les escargots - et une facilité pour l'héliciculteur au moment de la récolte, puisque les gastéropodes ont tendance à s'y coller. Le tout est baigné par des herbes folles, oasis naturel de fraîcheur.

La nuit, l'élevage est arrosé, mais avec la canicule, il faut multiplier les précautions. Hervé Ménelot vient une à deux fois par jour dans chaque parc. "Normalement, l'escargot va de lui même se mettre à l'ombre, sauf que des fois, il se met à un endroit le matin et se retrouve en plein soleil, et certains ne vont pas bouger". Le risque est grand, l'escargot peut prendre un coup de chaud, la coquille va jouer un rôle d'étuve, il va se déshydrater, et mourir en quelques heures. Alors l'éleveur se transforme en sauveur : quand escargot est bloqué sous le zénith, il le remet dans l'herbe ou sous une planche.

Malgré sa vigilance accrue, l'héliciculteur ne peut pas avoir des yeux partout. Au total, entre les aléas climatiques et les prédateurs, il estime avoir, à la fin de la saison, 30% de pertes sur les 400.000 escargots présents au départ.

Trop tôt pour parler des conséquences

Cet été 2023 a alterné entre le très sec, le plus frais, le carrément humide, et désormais le très chaud. Alors quand on demande à Hervé Ménelot de se projeter sur les prochaines semaines, d'ici la ramasse des escargots fin septembre, il rétorque l'équivalent agricole du "c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens". "C'est à la fin du ramassage que je ferai mon bilan de l'année".

Si les escargots résistent bien cette semaine, il reste tout de même un risque. "Suite à une canicule, il faut attendre une à deux semaines avant de voir les effets. Les escargots peuvent prendre un coup de chaud, et mourir plus tard", informe l'éleveur. La canicule peut également causer un développement très hétérogène des escargots, avec des calibres inégaux. Certains vont bien le vivre, et mangeront. D'autres se recroquevilleront dans leurs coquilles pour se protéger.