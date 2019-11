En Brière, les vaches quittent le marais en barge

Certaines années, les vaches peuvent profiter du marais jusque mi-décembre dans le Parc Naturel Régional de Brière. Mais cet automne, en raison des pluies conséquentes des dernières semaines, le retour à la maison se fait plus tôt.

Cette année, ça a été précoce. L'eau est montée rapidement. On a été surpris. On les récupère toutes sur les îles et cela prend du temps. On installe des enclos temporaires puis on les fait monter sur la barge". Dominique Hémery est éleveur de Charolaises et Limousines à Saint-Malo-de-Guersac,