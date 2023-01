En campagne, les étourneaux s'attaquent aux silos de maïs et souillent les mangeoires du bétail

Ils sont des milliers d'étourneaux qui chaque jour dès neuf heures et jusqu'en début de soirée s'invitent sur l'exploitation de Thierry et Emeline Bisson à Morteaux-Couliboeuf près de Falaise. Réunis en EARL, le père et sa fille élèvent 200 taurillons, dont la nourriture est régulièrement contaminée.

Silos et tables d'alimentation sont souillés par les fientes

Des oiseaux migrateurs qui logent sur les fils électriques ou dans les hautes haies voisines de l'exploitation et qui s'attaquent aux silos de maïs sur lesquels ils défèquent, mais également sur les auges et autres mangeoires. En Normandie, la Ligue de Protection des Oiseaux ( LPO) estime à environ 170 000 le nombre de couples d’étourneaux à l’année. Un nombre multiplié parfois jusqu'à neuf lors des migrations d'automne.

On essaie de les faire fuir avec le pistolet effaroucheur et avec une enceinte que l'on a fabriqué et qui émet le cri de rapaces

Emeline Bisson montre l'appareil qu'elle a mis au point pour pousser les oiseaux à quitter les lieux. Mais rien n'y fait et le constat est chaque jour le même ajoute son père Thierry Bisson : des aliments écrasés et souillés par les fientes et qui empêchent ses 200 taurillons de se nourrir correctement.

L'impact pour l'exploitation est difficile à comptabiliser expliquent les deux éleveurs. Il y a l'alimentation de leurs bêtes : ils doivent chaque jour renouveler le maïs recouvert de fiente, et il y a le rendement en viande des taurillons, qui se nourrissent moins.

Un impact pour les éleveurs laitiers plus élevé, jusqu'à 15.000 euros par an

Des étourneaux plus nombreux cet automne que les années passées selon Thierry Bisson qui déplore également la présence en nombre des corbeaux et pigeons qui ajoutent aux nuisances constatées