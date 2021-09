En Champagne-Ardenne, le mildiou a fortement impacté les vendanges

Cette année, entre le gel du printemps, la pluie d'été et le mildiou, c'est une année noire pour les vignerons. Les vendanges touchent à leur fin et certains n'ont rien récolté. Le bilan complet n'est pas encore dressé mais en moyenne, les vignerons ont récolté 5 000 kgs/ha, bien loin des 10 000 kgs/ha nécessaires pour avoir l'appellation champagne.

A Rilly-la-Montagne, par exemple, Jean, 83 ans, est venu prêter main forte pour les vendanges. Il a fait ses premières vendanges en 1947 et elles n'avaient rien à voir avec cette année. " Je ne me souviens pas d'année aussi noire, il y a des vignes qui ont un rendement catastrophique, n'atteignant pas 1 000 ou 2 000 kilos l'hectare", témoigne-t-il.

De quoi rendre la tâche encore plus compliquée pour les vendangeurs. " Quand c'est de toutes petites grappes, on met un peu plus de temps et on fatigue plus. Il faut trois ou quatre pieds de vigne pour remplir un seul seau", explique Alfredo.

Une pression forte au mildiou

La baisse des quantité de raisins est liée surtout au mildiou. Ce champignon se développe par temps humide et a été favorisé par les pluies de l'été. Il assèche le raisin et réduit à néant les grappes.

"C'est une maladie que les anciens connaissent bien mais qu'on a un peu oubliée parce que ces vingt dernières années étaient plutôt sèches", constate Jean-Michel Dumont, qui gère le champagne Dumont à Rilly-la-Montagne. "Actuellement, les produits utilisés pour traiter sont également un peu moins efficaces parce qu'ils sont moins toxiques. Il faut donc bien surveiller les vignes", ajoute-t-il.

Lui a réussi à sauver sa récolte en surveillant de près son raisin. "On est entre 9 000 et 10 000 kgs/ha. Pendant une année normale, on tourne entre 10 000kgs/ha et 12 000 kgs/ha."

Une "toute petite année"

Pour le président du syndicat général des vignerons, Maxime Toubard, il est clair que cette année est "une toute petite année". "Il y a eu beaucoup de déceptions dans certains secteurs parce que le mildiou a amputé une quantité importante de raisins. Certains vignerons n'ont pas fait de vendanges. Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où il n'y a plus rien", constate-t-il.

D'après lui, cette année correspond à la pire jamais connue par les vignerons.