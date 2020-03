En Charente-Maritime, sale temps pour les agriculteurs

La pluie n'en finit plus en Charente-Maritime. Il est tombé dans le département en moyenne 745 millimètres d'eau depuis le mois de septembre. Résultat les terres sont détrempées et les agriculteurs doivent mettre leurs bêtes à l'abris et croiser les doigts pour leurs cultures. Les semences de l'automne ont eu du mal à prendre et certains agriculteurs n'auront pas de blé cette année.

Les terres cultivées sont gorgées d'eau à Saint-Jean-de-Liversay © Radio France - Catherine Berchadsky

La météo perturbe l'activité agricole

745 millimètres d'eau tombés en Charente-Maritime depuis septembre, c'est 51% de plus que la normale, et les agriculteurs sont les premiers à en subir les conséquences. A Saint-jean-de-Liversay, à une trentaine de kilomètres au nord de la Rochelle, en plein marais poitevin , la situation est particulièrement tendue pour les agriculteurs et les éleveurs. Les semences de blé qui ont eu lieu entre octobre et novembre ont été contrariées par les pluies. Novembre 2019 a été le troisième mois de novembre le plus pluvieux depuis 1959 , avec plus du double de précipitations d'un mois normal, indique Météo-France.

Au lieu dit "la Renaude" à Saint-Jean-de-Liversay, François Avrard et son fils Loïc, sont à la tête de 137 hectares de terres dont 95% en zone de marais. Ils ont semé cet automne du blé dur et du blé tendre, des blés de paille , mais 15 hectares seulement au lieu des 45 hectares prévus, à cause de la pluie.

Les vaches sont en stabulation à cause de la pluie © Radio France - Catherine Berchadsky

" Pas question de sortir les vaches "

Loïc, 24 ans, est désormais à la tête de l'exploitation familiale. Son père a pris sa retraie il y a quelques mois, mais travaille toujours à ses cotés. Les pieds dans la boue, ils restent droits dans leurs bottes, même si les conditions de travail sont compliquées. Ils ont du rentrer depuis le 15 octobre leurs 145 bovins dans les hangars. Des vaches allaitantes blondes, qui sont désormais en stabulation depuis 5 mois et qui sont bien parties pour y rester un mois de plus. " pas question de sortir les vaches vu l' état des terrains " explique François Avrard, "si on les met la dehors, c'est perdu, elles vont piétiner, les terrains sont pleins d'eau et, au mois de mai, on n'aura plus d'herbe"

Loïc Avrard sur son exploitation © Radio France - Catherine Berchadsky

C'est un peu la double peine pour ces agriculteurs, qui doivent nourri deux fois par jour leurs vaches, ça donne du travail en plus , mais il faut aussi pouvoir fournir la paille le foin et la luzerne nécessaires. Chez les Avrard, la culture des blés de paille a permis l' an passé de remplir les stocks, mais aujourd'hui ils sont mis à mal car il faut entretenir les bêtes qui ne sortent pas et ne broutent pas d'herbe. Résultat Comme les semis de blé n'ont pas été bons, il faut aussi commander de la paille pour anticiper la rentrée prochaine. " pas de blé , donc pas de paille cet été pour la litière, j'ai déjà pensé à en acheter à l'extérieure pour l'hiver prochain" se désole Loïc. Mais en raison de la demande les prix s'envolent, du simple au double quand ce n'est pas le triple du prix habituel, selon les agriculteurs interrogés.

Les stocks de paille diminuent à vue d'oeil © Radio France - Catherine Berchadsky

la profession tend le dos

La météo très pluvieuse devrait se prolonger encore au mois de mars, et les agriculteurs redoutent de ne pas atteindre cette année les quotas fixés par la PAC( politique agricole commune). Ils sont censés se diversifier, pour faire tourner les cultures sur leurs terres, pour prétendre à des aides européennes( trois cultures différentes au moins), mais certains n'auront pas de blé cette année, car les semis n'ont pas pris. Les agriculteurs en appellent à l'Etat pour que les contrôleurs de la PAC se montrent indulgents. Enfin les professionnels croisent les doigts pour les mois à venir, pour que les semis de printemps, tournesol et maïs, prévus en avril prochain, se déroulent sans pluie.