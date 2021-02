En cinq ans, les parcelles d'agriculture biologique ont presque doublé dans l'Indre

L'agriculture biologique attire de plus en plus d'exploitants dans l'Indre. Depuis 2015, les surfaces exploitées en bio ont quasiment doublé.

L'agriculture biologique séduit toujours plus d'agriculteurs, dans l'Indre aussi. Et le phénomène s'est accéléré ces dernières années. Les surfaces exploitées couvrent désormais 19.000 hectares, contre 11.000 en 2015, ce qui représente quelque 200 exploitations.

Une pression sociétale qui pousse au changement

Au GDAB 36, Groupement de Développement de l'Agriculture Biologique, Marine Feret reçoit de plus en plus d'agriculteurs tentés par une conversion. "La pression sociétale et la réglementation sur les produits phytosanitaires n'y sont pas pour rien, explique la jeune femme. Les producteurs se sentent épiés, jugés, mal d'ailleurs. Même s'ils savent qu'ils produisent dans les conditions qu'on leur donne, ça finit par peser sur le moral". Tous les types de productions seraient concernés, la polyculture, l'élevage mais aussi les grandes cultures.

L'exemple d'un céréalier de St-Maur

C'est justement le domaine de Ludovic Réau, installé à St-Maur, près de Châteauroux, depuis 1995. Après 24 ans d'agriculture conventionnelle, le céréalier a sauté le pas. Le premier déclic intervient en 2016, une année compliquée sur le plan météorologique : "On s'aperçoit qu'on met des intrants, des phytos, des engrais. Le temps faisait ou défaisait, on prend conscience qu'en fait on ne maîtrise pas grand chose à sa production". Une rencontre avec Paul François, l'agriculteur qui a attaqué Monsanto en justice, achève de le convaincre.

Le premier geste de Ludovic Réau quand il est passé au bio ? Se débarrasser de son pulvérisateur. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Les débuts ne sont pas évidents. Les prix de vente, notamment, sont moins élevés qu'escomptés. Malgré cela, Ludovic Réau ne regrette pas son choix : "Je ne m'y retrouvais plus à appliquer de la chimie à outrance sur mes terres. Je ne vais pas dire que c'est simple. Au début, c'est sûr, il faut être solide et se dire qu'on a fait le bon choix pour son exploitation. Mais je suis mieux dans ma tête".