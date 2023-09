En Corrèze la colère des agriculteurs monte contre la hausse du gazole non routier

Chaque heure de travail sur ce tracteur de Jean-Pierre et Amélie Rebière consomme entre 25 et 20 litres de GNR

Les agriculteurs sont vent debout contre le projet annoncé par le gouvernement de supprimer l'avantage fiscal qu'ils ont actuellement sur la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, du gazole non routier qu'ils utilisent en particulier pour leurs tracteurs. Un coup de massue pour eux alors que le prix de ce GNR n'a cessé d'augmenter depuis ces dernieres années.

10 000 litres par an

Jean-Pierre et Amélie Rebière sont éleveurs de bovins et d'équins à Saint-Bonnet-près-Bort. Tous les matins lorsqu'il démarre son traceur Jean-Pierre ne sait que trop bien combien ça va lui couter. "Je vais brûler entre 20 et 25 litres par heure selon le travail que je vais faire". Au total il faut quatre cuves de 2500 litres au couple pour passer l'année. Amélie Rebière a sorti ses factures. Le 26 avril 2021 le GNR leur était facturé 90 centimes TTC le litre. Il est aujourd'hui à 1,45 euros. "Au lieu d'avoir un poste de gazole de 10 000 euros par an on est passé à 15 000 euros par an". Et ce sera presque 20 000 selon elle si le GNR n'est plus défiscalisé.

Impossible de changer de tracteurs

C'est ce qu'a annoncé Bruno Lemaire, le ministre de l'économie il y a quelques jours. En clair il s'agit de supprimer, progressivement à partir de 2024 jusqu'en 2030, la remise fiscale qui est faite aux agriculteurs sur la TICPE. Ce qui représente un rabais de 15 centimes par litre. Ça fera "une multiplication par 6 des taxes sur le GNR pour les agriculteurs". Amélie Rebière s'irrite d'autant plus de la raison invoquée par le gouvernement qui est d**'inciter les agriculteurs à utiliser des énergies vertes.** "On est déjà assommés par toutes les charges. On n'aura jamais les moyens de changer tout le parc de tracteurs et de tout ce qui est à moteur chez nous". Un coup de massue pour la profession que dénoncera la Coordination rurale de la Corrèze, présidée par Amélie Rebière, en manifestant jeudi prochain à Tulle.