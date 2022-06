En Corrèze la récolte des myrtilles a commencé avec un mois d'avance

C'est une année qui s'annonce exceptionnelle chez Marie Loiseau. Dans sa ferme de Claux, à Pierrefitte entre Seilhac et Uzerche, la cueillette des myrtilles s'est ouverte le 20 juin dernier, c'est très tôt. "Normalement les myrtilles c'est plutôt de mi-juillet à fin août" explique la productrice, mais cette avance devient "la normale" ajoute-t-elle. Il y a deux ans elle avait commencé à récolter le 1er juin, du jamais vu.

Une chaleur à double tranchant

Une conséquence du réchauffement climatique qui accélère la maturation des fruits. C'est à double tranchant, l'an dernier par exemple, les fruits étaient aussi en avance mais il ont été décimés par le gel tardif, réduisant quasi à néant la production dans le verger de 1,5 hectare de Marie Loiseau. Et l'excès de chaleur est tout aussi dangereux, "les canicules très tôt ça peut nous poser un problème car ça peut cuire les fruits".

Des myrtilles à profusion

"Il faut de tout un peu" souligne Marie Loiseau, ce qu'il faut de chaleur et ce qu'il faut de pluie. C'est justement ce qu'il y a eu cette année, le résultat est, outre cette précocité, une profusion de fruits. Les arbustes croulent sous les myrtilles et elles sont très bonnes. "En plus chaque année les variétés changent un peu de goût". La récolte devrait durer un mois, on peut aller d'ailleurs cueillir soi-même les fruits dans le verger de Marie Loiseau. Une cueillette qui séduit de plus en plus les touristes précise-t-elle.