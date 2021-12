En Corse, le nombre d’agriculteurs a augmenté depuis 2010

Selon le dernier recensement agricole effectué par le ministère entre octobre 2020 et mai 2021, les agriculteurs de l’île sont plus nombreux qu’il y a dix ans. Une tendance contraire au reste de la France.

En dix ans la France a perdu 10 000 exploitations agricoles, pour une surface qui reste stable, soit environ la moitié du territoire métropolitain.

En Corse la tendance n’est pas la même. C'est la seule région, avec la Guyane, où le nombre d'exploitations augmente depuis le dernier recensement agricole de 2010 (+4.7%). Cela représente une centaine d'exploitations agricoles supplémentaires par rapport à la précédente enquête, ce qui porte le nombre à 2943. Les deux tiers sont implantés en Haute-Corse. L'agriculture génère dans l’île quelques 9000 emplois.

Elevages, vergers et vignobles prédominent, même si les exploitations les plus représentées sont l'élevage d'herbivores et la culture fruitière. Autre enseignement selon le dernier recensement, la qualité a augmenté durant les dix dernières années, avec une part des exploitations en agriculture biologique multipliée par trois. De même, la proportion de celles qui bénéficient d'une appellation (AOP par exemple) a été multipliée par deux.

Ces premiers résultats, présentés la semaine dernière par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation Julien Denormandie ne sont que provisoires. Les données définitives seront rendues publiques en mars 2022.