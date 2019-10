PHOTOS : en Côte-d'Or, des jeunes agriculteurs inquiets pour leur avenir

300 agriculteurs ont manifesté ce mardi sur l’autoroute et devant le péage de Pouilly-en-Auxois en Côte-d’Or, à l'appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs. Parmi les manifestants, de nombreux jeunes agriculteurs, qui s'interrogent pour leur avenir.

"France, veux-tu encore de tes paysans?" C'était l'un des slogans des agriculteurs de Côte-d'Or lors de leur manifestation ce mardi. Des agriculteurs ont bloqué l'autoroute A6 pendant plus deux heures au niveau de Pouilly-en-Auxois.

300 agriculteurs ont manifesté ce mardi sur l’autoroute et devant le péage de Pouilly-en-Auxois en Côte-d’Or. © Radio France - Victor Vasseur

En plein milieu de l'autoroute, une dizaine d'agriculteurs laisse les voitures passer au compte-goutte. Killian, 24 ans, il a exploitation à Aignay-le-Duc : "On est dégoûté depuis un bon moment. Oui, il y a de la peur. On sait très bien que l’on n’aura pas la même vie que certaines personnes, qui sont ouvriers, qui travaillent 39 heures et qui ont leur week-end. _Nous, on travaille sept jours sur sept, 12 heures par jour minimum, mais on aime ça_."

"On ne va pas gagner grand-chose jusqu’à nos 40 ans"

Flora aussi aime son métier. A 28 ans, elle possède son exploitation dans l'Auxois depuis 5 ans. Cette agricultrice comprend pourquoi des jeunes jettent l'éponge : "C’est un engrenage économique. Quand on s’installe, on prend des emprunts pour vingt ans. On ne va pas gagner grand-chose jusqu’à nos 40 ans. Entre temps, il faut monter une vie de famille, faire une maison."

Flora connaît des jeunes qui veulent s’installer explique-t-elle, "mais ce sont les parents qui s’interrogent et se demande si c’est lui rendre service que de reprendre une exploitation."

Des jeunes passionnés

Ces questions, Isabelle et Jean-Philippe en ont des tonnes. Ces deux parents travaillent sur une exploitation à la Roche-Vanneau : "J’ai un fils agriculteur, qui est au lycée. Aujourd’hui, on parle de l’avenir. On lui dit de réfléchir et c’est vrai, qu’à 16 ans, il se pose des questions." Cette mère l'assure : "Ils sont passionnés les gamins. Ils vont se priver d’aller à une soirée pour rester dans l’exploitation."

Jean-Philippe poursuit : "Ce sont des gamins de 17 ans qui ont la pleine jeunesse devant eux. Et pourtant, ils sont sur les fermes à bosser." A présent, ce que craignent Isabelle et Jean-Philippe, c'est que leurs enfants perdent la passion à cause des contraintes du métier, qu'ils soient "dégoûter" disent-ils, du monde agricole.

