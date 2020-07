En Côte-d'Or, on donne et on récupère des fruits avec "Le Bon Coing"

A Arnay-le-Duc, une initiative anti-gaspillage permet depuis quelques jours de donner facilement les surplus des vergers et des potagers à d'autres habitants. "Le Bon Coing" met en relation les particuliers qui ont trop de fruits ou légumes avec des personnes prêtes à venir les récolter. Il suffit d'écrire ce que l'on a en trop sur l'un des trois panneaux installés devant le supermarché Bi1, une pharmacie et devant le centre social de la commune.

Eviter que les mirabelles finissent au compost

C'est un groupe d'habitants, Tous Acteurs d'Arnay, qui a eu l'idée de ce moyen de partage. Anselm Ibing a l'un des initiateurs : "J'ai une voisine qui avait des quantité de mirabelles et de prunes énormes, et elle ne savait tout simplement pas quoi en faire. Elle a juste attendu qu'elles tombent et elle les a mis sur le compost. Alors on s'est dit qu'on pouvait mettre des panneaux pour que les gens puissent afficher leur surplus".

La plupart des clients du supermarché sont conquis. "Ça évite le gâchis", souligne Jérôme. Matthieu aurait bien aimé que l'initiative soit lancée quelques jours plus tôt, ça lui aurait permis d'écouler ses cerises "là elles pourrissent par terre, c'est dommage". Micheline elle n'ont plus n'a plus de cerises à donner, mais garde "Le Bon Coing" dans un coin de sa tête "pour la saison des pommes".

Gilberte, elle n'a pas de potager, mais elle se verrait bien aller récolter quelques fruits dans le jardin d'autres habitants : "c'est beaucoup mieux, et ça sera de meilleure qualité que le supermarché ! ".