En Côte-d'Or, l'Etat aide l'abattoir de Châtillon-sur-Seine à se moderniser

Les éleveurs qui dirigent l'abattoir de Châtillon sur Seine investissent 200.000 euros, et reçoivent l'aide de l'Etat et de la commune.

Quand on parle d'abattoir , on a facilement en tête des images horribles, véhiculés par certains lobbys. Eh bien l'abattoir de Châtillon-sur-Seine veut montrer qu'il est aux antipodes de ce genre de dérives. Cet équipement a été repris en 2015 par une vingtaine d’éleveurs de la région qui l'ont sauvé de la fermeture. Cet abattoir reste à taille humaine. Il emploie une dizaine de personnes et abat environ 250 animaux par semaine, principalement des cochons.

Aujourd'hui les éleveurs investissent 200.000 euros pour le moderniser. Il s'agit surtout de faciliter le travail des sept employés qui découpent les carcasses, car ici tout ou presque se fait à la main et c'est assez physique.

"Les améliorations vont rendre le travail des ouvriers moins fatiguant" explique Fabrice Leclère qui est a la tête d'une équipe de 7 personnes. "L'opérateur pourra utiliser des vérins et n'aura plus à soulever les carcasses. On réfléchit aussi a la découpe de la viande. Pour l'instant on fend les carcasses de porc à la main. On va utiliser une scie mécanique qui chauffe moins la viande que traditionnellement dans les gros abattoirs et garde toute sa qualité."

Les nouveaux équipements vont diminuer l'effort physique © Radio France - Olivier Estran

L'Etat trouve l'équipement exemplaire et verse 44 mille euros pour financer une partie des travaux. Il est suivi par la commune de Châtillon-Sur-Seine. En 2015 , le maire Hubert Brigand avait participé au sauvetage de cet outil , et aujourd'hui il double la mise "On pense mettre 100.000 euros. On va participer a refaire des portes et des peintures. Les normes évoluent sans cesse. Là, on sera tranquilles pour 4 ou 5 ans" précise l'édile.

L'abattoir accueille environ 250 animaux par semaine, principalement des porcs © Radio France - Olivier Estran

Plus que deux abattoirs en Côte-d'Or

Les travaux vont prendre un an , et ces investissements sont importants, car il ne reste plus que deux abattoirs en Côte-d'Or: à Venarey-les-Laumes et à Châtillon-Sur-Seine. Celui de Châtillon attire des éleveurs de tout le nord de la Côte d'Or, mais aussi de l'Aube et de L'Yonne toute proche. Pascal Martin est éleveur de vaches charolaises à Essarois, à 20 minutes de Châtillon-sur-Seine, et il tient à cet équipement : "Les abattoirs de proximité sont hyper importants. Ça évite qu'un animal produit dans le Châtillonais fasse 200 kilomètres pour être abattu. Et la qualité de la viande est meilleure."

A Châtillon-sur-Seine, un premier conditionnement pour les boucheries locales © Radio France - Olivier Estran

Les éleveurs peuvent récupérer une partie de la viande sous forme de caissettes de 10 kilos pour la vente directe. L'essentiel des animaux abattus a Châtillon-sur-Seine sont écoulés dans les boucheries locales ou les restaurants de la région.

Que devient l'abattoir de Beaune ?

Ça roule donc pour les éleveurs du Nord du département, mais au sud, l'abattoir de Beaune reste fermé. Il a dû baisser le rideau en février 2020 pour dysfonctionnements. La coopérative qui le gérait est en liquidation judiciaire et les bâtiments sont a vendre. Selon la préfecture, une société d'abattage de Besançon est intéressée. Reste à s'entendre sur un prix. Si le tribunal de commerce valide la vente, l'Etat promet qu'il mettra aussi la main à la poche pour aider l'outil a redémarrer. Car sinon les éleveurs doivent emmener leurs animaux jusqu’à Autun.

Enfin , on rappelle que des éleveurs de Côte-d'Or sont en train de mettre sur pied un abattoir mobile. Un camion qui ira de ferme en ferme. Si tout va bien,"Le Boeuf Ethique" sera sur les routes fin juin et ce sera une première en France.