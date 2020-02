En Côte-d'Or, les maraîchers n'en peuvent plus de la douceur hivernale

Côte-d'Or, France

Les températures commencent à se rafraîchir, pour le plus grand bien à nos fruits et légumes. La douceur hivernale a impacté le maraîchage. Sur le marché des halles de Dijon, les producteurs constatent les effets néfastes : "C'est quand même pas normal de voir les arbres bourgeonner à cette période, confie Jean-Luc, derrière son étale de légumes. Tout est déréglé, la nature est déréglée. Il faut en prendre conscience."

Une terre trop humide

Autre problème pour les producteurs : la pluie. Après plusieurs jours, la terre devient trop humide. "Au printemps, la terre travaillera nettement moins bien, regrette Bruno, entre deux ventes de carottes. Avec un hiver bien froid, elle s'effrite et se désagrège, et elle devient alors plus simple à travailler."

Autre problème pour les producteurs : la pluie en abondance © Radio France - Lou Bourdy

Des bactéries toujours présentes

Pour Lucie, maraîchère en ville, au potager collectif des Lentillères de Dijon, un hiver sans froid durable annonce un printemps plein de bactéries. "On a des inquiétudes. On sait qu'après un hiver sans périodes de gel, on risque d'avoir des problèmes avec les ravageurs ou encore les champignons, comme la rouille." Une appréhension pour le potager qui cultive 3000 mètres carrés de terres maraîchères.

"Les clients n'ont pas envie de cuisiner une bonne choucroute ou une bonne potée" - Bruno, marchand de fruits et légumes

Enfin, les marchands payent eux-mêmes les pots cassés de cet hiver plus doux. Sur le marché de Dijon, Bruno essaye de vendre comme il peut ses légumes d'hiver : "Mais avec ces températures trop douces, les gens n'ont pas envie de manger des plats d'hiver. Les clients n'ont pas envie de cuisiner une bonne choucroute ou une bonne potée... Ça nous handicape."

Pour l'instant, les maraîchers n'ont pas évalué les pertes causées par cet hiver particulièrement doux © Radio France - Lou Bourdy

Pour l'instant, les maraîchers n'ont pas évalué les pertes causées par cet hiver particulièrement doux. Ils espèrent le retour du froid durable, en évitant des périodes de gel extrêmes.