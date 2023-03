Côte-d'Or : une maladie du vignoble contraint à arracher des pieds de vigne

C'est la hantise des viticulteurs. La flavescence dorée est de retour dans le vignoble bourguignon. Il s'agit d'une maladie qui fait mourir la vigne, et qui est propagée par la cicadelle, un petit insecte volant. Quand un cep est touché, il est condamné, et pour éviter la propagation de la maladie, il faut arracher la vigne

ⓘ Publicité

Pour la première fois depuis 10 ans, il va falloir arracher deux hectares de vignoble dans le sud de la Saône-et-Loire, entre Mâcon et Tournus. C'est une mesure radicale, mais les viticulteurs ont l'obligation d'en passer par là avant le 31 mars. "On a conscience que c'est un vrai traumatisme pour la profession" souligne Héloïse Mahé, responsable de la coordination technique au BIVB, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne. "La vigne ne repousse pas en une année, et il faut plusieurs années pour se remettre en production."

La flavescence dorée © Radio France - Jean-Pierre Morel

La Côte-d'Or n'est pas épargnée. La flavescence dorée a été reperée sur les communes de Gilly-les-Cîteaux, Morey-Saint-Denis, Prémeaux-Prissey, Aloxe, Volnay et Saint Aubin Corpeau.

"On a identifié une vingtaine de pieds de vigne touché par cette maladie" précise Charlotte Huber, directrice technique à la CAVB, la Confrérie des Appellations des Vins de Bourgogne . "Et là aussi les propriétaires devront les arracher." "Le phénomène peut sembler limité mais il faut intervenir avant le retour des insectes" complète Solene Dubuisson, technicienne au Fredon, un organisme spécialiste de la santé des cultures , "car sinon la maladie peut s'étendre en une année sur une zone 10 à 30 fois plus importante."

Traitements et surveillance

Après l'arrachage, la profession devra définir une zone de traitements. Il faudra agir dès le retour des feuilles au mois de mai et juin et traiter les parcelles concernées avec un insecticide. Il existe d'ailleurs un produit adapté aux parcelles en bio. Ensuite , après les vendanges, il faudra examiner toutes les vignes pied par pied, pour être certain de ne laisser aucun cep contaminé.

La flavescence fait un retour progressif depuis 5 ans, et les cas n'ont jamais été aussi nombreux. Ca touche 319 viticulteurs et 48 communes sur toute la Bourgogne. On ne sait pas pourquoi cette maladie progresse. "Ce n'est dû ni à l'extension du Bio , ni au réchauffement climatique" assure Héloïse Mahé, "mais l'arrachage, le traitement et la surveillance très étroite peuvent la faire rapidement reculer."