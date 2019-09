En Creuse 9 éleveurs ont opté pour la location de vaches

Et si nos éleveurs louaient leurs vaches plutôt que de les acheter? L'idée peut sembler saugrenue et pourtant une société propose des vaches laitières à la location, depuis plus de 40 ans. Neuf agriculteurs creusois sont actuellement en contrat avec elle.

Département Creuse, France

La famille Parisse a une exploitation à Saint-Georges-la-Pouge. Romain, le fils, a 70 vaches limousines, et sa maman s'occupe d'une trentaine de vaches laitières. Parmi les vaches laitières, une quinzaine sont en location. La société Gestel leur a fourni des génisses pleines. Cette formule leur a évité de faire un emprunt ou de vider leur trésorerie.

Dans le département, 9 éleveurs sont actuellement en contrat avec cette société.

L'agriculteur ne donne pas d'argent

Dans les années 80, la maman de Romain souhaitait renouveler son cheptel de vaches laitières. "Il y avait beaucoup de croisées, se souvient le jeune agriculteur, il lui fallait des vaches qui produisaient plus de lait. Mais nous ne trouvions pas de génisses pleines, ou bien à des prix conséquents. Ça faisait un gros investissement".

L'une des vaches de race Normande appartenant à Romain Parisse. © Radio France - Camille André

A la laiterie, la maman de Romain entend alors parler de l'entreprise Gestel, qui loue des vaches. Elle opte pour cette solution. Elle signe un contrat de location de 10 ans, pour une quinzaine de génisses pleines.

Les éleveurs remboursent en donnant des génisses chaque année

Pour cette location de vaches, les éleveurs ne payent rien, si ce n'est les frais de dossier et d'assurance. En revanche, ils remboursent la société Gestel en donnant des génisses pleines. "A partir de la 3e année de location, l'éleveur doit fournir une génisse pleine par an, pour dix vaches en location. S'il y a vingt vaches en location, il faut fournir deux génisses pleines par an, etc.", explique Alexis Scarlat, responsable développement de Gestel.

L'éleveur doit donner une génisse pleine par an s'il loue 10 vaches. 2 génisses s'il en loue 20 etc.

Gestel ne loue que des vaches laitières et la société met une limite: l'éleveur ne doit pas avoir plus 50% de son cheptel en location.

Durant toute la durée du contrat, l'éleveur élève les génisses. Il vend le lait, les veaux mâles ainsi que les vaches trop âgées. Cela constitue donc une rentrée d'argent. Il utilise aussi les génisses qui n'ont pas été données à Gestel pour renouveler son propre troupeau. Il est autonome.

Au bout du compte, la société Gestel récupère plus de vaches

A la fin du contrat de dix ans, l'éleveur peut choisir de prolonger la location, ou bien d'y mettre fin. Le jour où le contrat s'arrête, l'éleveur doit rendre à Gestel autant de vaches qu'il en avait reçu au départ. Au fil des années, la société récupère donc plus de génisses pleines, qu'elle n'avait loué initialement. "Ces vaches sont placées chez les nouveaux éleveurs qui signent des contrats de location", explique Alexis Scarlat.

Romain Parisse possède des vaches laitières de différentes races. © Radio France - Camille André

Depuis plus de trente ans, la famille Parisse prolonge son contrat de location. "ça a permis à ma mère de faire monter la stabulation aux normes, d'acheter du matériel, du terrain, de la nourriture pour les animaux et on a pu avoir de la trésorerie pour avoir une vie correcte à côté", estime Romain Parisse. Par ailleurs la famille Parisse a aussi réussi à améliorer la génétique de son élevage.

Une formule dans l'air du temps?

L'élevage traverse une période compliquée et les représentants de Gestel estiment que la location peut être une réponse aux difficultés que connaissent certains agriculteurs pour investir. En France 800 éleveurs louent des vaches. La société a du succès dans les zones où les vaches laitières sont très présentes, comme la Bretagne, ou encore la Normandie. Le Limousin est une région moins porteuse.

Néanmoins "Les gens sont de plus en plus ouverts, ils cherchent des alternatives aux financements bancaires. La location est un moyen de faire des investissements, et de vivre de son métier", estime Damien Joly, responsable de Région Sud-pays-de-Loire/Poitou-Charentes/Centre.