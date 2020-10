En Creuse, des livraisons de produits alimentaires groupées auprès des services de restauration collective

Une livraison groupée de produits alimentaires par l'ESAT permet de faire gagner du temps et de l'énergie aux producteurs et aux cuisiniers des services de restauration collective

De la viande, du fromage et des oeufs qui arrivent dans le même camion ! Depuis le jeudi 24 septembre, des livraisons groupées à destination des Ehpad, des maisons de santé, des établissements scolaires ont lieu. Une idée lancée en partenariat par la Chambre d'agriculture, l'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) de Masguerot, installé à Saint-Sulpice-le-Guérétois, qui aide les personnes en situation de handicap à s'insérer professionnellement. C'est l'un des ouvriers, Cédric Pennerad, qui sera chargé de livrer les établissements collectifs creusois tous les jeudi.

Des produits qui viennent d'un rayon de 30 kilomètres autour de Clugnat

Le camion frigorifique de l'ESAT du Masgerot est garé devant la maison d'accueil spécialisée de Clugnat, qui accueille 36 résidents. Olivier Courtaud, le cuisinier de l'établissement, fait un rapide inventaire :des oeufs, du fromage, de la viande. Une fois le bon de commande signé, tout est bon : une livraison unique pour tous ces aliments, cela représente moins de tracas pour Olivier Courtaud : "On ne sort qu'une seule fois pour tout réceptionner, contre plusieurs fois avant", explique-t-il.

Les agriculteurs sont installés dans un rayon de 30 kilomètres autour de Clugnat. Tous les mardi, ils apportent leurs produits à l'ESAT. La structure stocke les marchandises dans ses frigos et les livre tous les jeudis. C'est Cédric Pennerad qui en est chargé. Son itinéraire n'est pas encore défini, mais une sorte de circuit sera mis en place avec son patron, pour livrer tous les restaurants et collectivités creusoises qui ont fait appel à ses services.

"Gain de déplacement, moins de pollution"

Pour les éleveurs aussi, cela représente un seul trajet et de multiples avantages : "Gain de déplacement et donc d'argent, moins de pollution, les produits arrivent aussi directement au consommateur, explique Patrice Germain, responsable commercial de la laiterie de Gouzon. Et puis on touche certains clients auxquels on aurait pas forcément eu accès autrement".

Ce projet c'est aussi l'occasion de travailler avec de nouveaux confrères : "On ne travaille pas avec les éleveurs de volailles ou des laitiers, explique Régis Rolinat, de la coopérative d'éleveurs de bovins Celmar. C'est important qu'on maille tout le territoire creusois."

Dans les semaines à venir, les livraisons vont s'enrichir avec des fruits et des légumes.