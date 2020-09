En Creuse, l'ouverture de la chasse ce dimanche marquée par la sécurité sanitaire et sur le terrain

Ne pas se serrer la main, désinfecter son arme quand on la prête porter son masque quand on est dans un lieu clos ou à plusieurs en voiture... Voilà quelques règles sanitaires auxquelles sont soumis les chasseurs, pour l'ouverture de ce dimanche 13 septembre. "Mais quand on est seul au pied du chêne, en train d'attendre le gibier, on peut quand même enlever son masque pour pouvoir respirer tranquillement !" sourit Jean-François Ruinaud, président de la Fédération des chasseurs de la Creuse.

"Pas d'imprudence, pas de coup de gueule !"

Autre sécurité, c'est bien évidemment celle sur le terrain. Les chasseurs doivent assurer une bonne cohabitation avec les promeneurs et agriculteurs, entre autres : "Pas d'imprudence, pas de coup de gueule ! Quand on entre dans une propriété agricole, on referme la barrière, on n'entre pas dans une prairie avec son 4x4... Tout cela, c'est de l'éducation, du respect. On est là pour chasser, pour prendre du plaisir, pas pour pénaliser les autres", souligne le patron des chasseurs creusois.

Et Jean-François Ruinaud de souligner qu'en cas de comportement dangereux lors d'une battue, l'ACA peut suspendre le permis de chasse pour un ou plusieurs dimanche.

Panneautage obligatoire sur les battues dès ce dimanche

Afin de signaler au mieux les espaces de chasse, le panneautage est obligatoire dès ce matin dans toute la Creuse. "Cela permet d'informer les chasseurs comme les non-chasseurs que des chasseurs sont en place, que des chiens ou du gibier sont susceptibles de traverser, explique Norin Raja, la toute nouvelle directrice de la Fédération des chasseurs de la Creuse. Cela permet d'assurer la sécurité de tous, mais permet aussi aux passants de s'arrêter et de discuter avec les chasseurs, de leur poser des questions sur le déroulement de la chasse", conclut-elle.

Les présidents des associations de chasse peuvent venir retirer ces panneaux à la fédération.