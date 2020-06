En Creuse, la filière agricole cherche des apprentis

Ludovic Patard, éleveur et Lucas apprenti "On s'est bien trouvés"

Vous cherchez un contrat en apprentissage ? Venez chez nous il y a de la place C'est le message du lycée Agricole d'Ahun.

L'établissement bat le rappel, car avec la crise du coronavirus, il n'a pas pu faire la promotion de ses filières d'apprentissage dans les collèges. Conséquence, une trentaine de places sont encore vacantes, notamment pour la formation agricole. Chaque année, le lycée d'Ahun forme 170 apprentis, et bonne nouvelle, à chaque fois ils trouvent un maître de stage, un endroit où se former.

"Moi ici , je suis heureux" sourit Lucas 18 ans bottes de caoutchouc aux pieds. Le jeune homme n'est pas issu d'une famille agricole, mais il a choisi de travailler dans l’élevage et passe son CAP dans une exploitation qui compte une centaine de vaches charolaises.

"On apprend ici beaucoup plus vite qu'au lycée, et on apprend à la ferme des choses qu'on ne peut pas faire à l'école. Ici on manipule les animaux tous les jours, on leur apporte des soins, des vaccins, ce sont des choses que l'on ne fait pas au lycée."

Le travail me plait et je ne regarde pas l’heure"- Lucas apprenti

Lucas est là une semaine sur deux et apprend à devenir autonome.

"Tous les matins, dès que j'arrive c'est les soins aux animaux, il y a des moments ou je suis tout seul, je fais de la surveillance des troupeaux, l'entretien des clôtures, le nettoyage des pâtures. On vient de finir la période des foins avec une semaine d'avance, c'est une grosse période de travail, mais c'est pas dérangeant du tout, je ne regarde jamais l'heure.. si mon travail me plait, je ne jette pas un œil à mon téléphone."

Ludovic Patard, le chef d'exploitation sourit lui aussi. Il a le sentiment d'être tombé sur le bon candidat "C'est mon deuxième apprenti, et le système m'a convaincu. On a quelqu'un pour nous aider a un coût moindre. C'est un bon compromis entre un salarié ou rien du tout. Après, il faut que chacun y trouve son compte. On est un couple professionnel."

Peu de ruptures de contrat

"On a beaucoup de "mariages heureux"" précise Gilles Baron, un des responsable du Centre de Formation des Apprentis d'Ahun. "On ne compte que 5% de ruptures chaque année sur nos contrats d’apprentissages. On est là de toutes façons pour faire des points réguliers sur chaque situation, et s'il faut changer, eh bien on change."

"On trouve des maîtres de stage pour chaque candidat. Après il faut partir parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de chez soi, heureusement beaucoup d'agriculteurs proposent hébergement et nourriture."

On peut être apprenti de 15 à 29 ans, du CAP au BTS, et cette formation est rémunérée en fonction de l'âge et du niveau de formation. Chez les moins de 18 ans, on démarre a 27% du SMIC en première année, 39 % en deuxième année. Le salaire est versé par les maîtres de stage qui touchent des aides versées par la Région.