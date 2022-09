En Creuse, malgré la sécheresse, la production de pommes de terre se porte bien

Contrairement à d'autres régions, les producteurs de pommes de terre creusois n'ont pas tellement souffert de cette sécheresse. Les raisons sont multiples : pluviométrie intéressante et au bon moment, pommes de terre plantées plus tôt et paillage sont quelques explications de ce phénomène.

La sécheresse que nous connaissons en France a fait des ravages chez les agriculteurs. La préfecture de la Creuse évoque une baisse de 10% de la production à cause de la sécheresse, la chambre d'agriculture met en avant les 40% de perte en moyenne sur le département. Mais la production de pommes de terre semble être plus ou moins épargnée en Creuse, alors qu'ailleurs, certains producteurs déplorent une baisse de leur rendement de 20%.

Des récoltes satisfaisantes

A la fête de la patate, qui s'est tenue à Jarnages ce dimanche 4 septembre, dans les bacs de Jean-Marie, agriculteur à Drouillas, il y en a des pommes de terre, dans leurs filets oranges. Pour lui, la récolte s'est plutôt bien passée. Il pense que la Creuse a été plutôt épargnée. "On n'est pas égaux devant la pluie, explique t-il. Il y a des périmètres qui ont reçu plus d'eau que d'autres. On a eu la chance d'avoir une pluviométrie assez importante fin juin, au moment où les pommes de terre étaient en fleurs. Et donc la récolte se présente bien, puisqu'on a déjà récolté et c'est satisfaisant."

à lire aussi Dans le Loiret, les pommes de terre et les oignons ont aussi souffert de la chaleur

Les autres départements ont eu moins de chance. Un peu plus loin se trouve l'étal de Franck, qui cultive des pommes de terre dans l'Allier. Cette récolte a été beaucoup plus dure pour lui. "Par rapport à l'année dernière, pour moi on est à moins 30 % de production environ, déplore l'agriculteur. Parce que l'année dernière, il pleuvait tous les jours. La patate, il lui faut de l'eau ! "

S'adapter à la sécheresse

Mais la localisation ne fait pas tout. Chez Nathalie, à Domeyrot, on essaye de s'adapter aux conditions climatiques pour ne pas trop souffrir de la sécheresse. "On va dire que la sécheresse, c'est un phénomène assez récurrent, donc on en tire des leçons, sourit-elle. Et c'est vrai qu'on a tendance à planter plus tôt. Fin avril début mai ... J'ai l'impression que cette année, si vous avez planté tard, vous avez sans doute eu des pertes de rendement."

à réécouter Alsace : coup de chaud sur la récolte des pommes de terre

L'autre solution, selon certains agriculteurs, serait de cultiver sous la paille pour retenir un maximum d'eau. C'est ce que fait Arnaud, producteur de légumes bio à Clugnat. "Concrètement, c'est que, comme d'habitude, on ne retourne pas le sol. On va poser nos patates au sol, mettre de la paille par dessus, attendre qu'elles lèvent. On ne les butte pas et puis on les récolte après. (...) Comme ça on garde l'humidité et on n'a pas un sol trop chaud parce que la paille isole." Selon lui, cette technique a sauvé sa production cette année.