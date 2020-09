En Creuse, les agriculteurs s'organisent face à des épisodes de canicule et de sécheresse récurrents

Des prairies jaunies, parfois en partie brûlées par les fortes chaleurs de cet été 2020. La Creuse a par endroits bien changé de visage cet été. Des températures extrêmes qui font souffrir les bêtes dans les champs et qui mettent les agriculteurs en difficulté.

Alors en voyant arriver des températures plus fraîches, début septembre, les éleveurs étaient soulagés. "Il y a huit, dix jours, on a vu reverdir toutes nos prairies, on se disait qu'on était un petit peu sauvés. Si on n'a pas besoin de refaire certaines prairies, ça économise du travail et de l'argent", explique Jean-Claude Moreau, agriculteur en retraite, qui garde un oeil sur l'exploitation familiale, et tout nouveau maire de Pontarion.

Les stocks de fourrage en partie utilisés depuis fin août

Même si l'exploitation Moreau s'estime plus chanceuse que beaucoup d'autres éleveurs creusois, notamment ceux installés dans le secteur de La Souterraine, ce nouvel épisode de canicule est un coup dur. Pas assez d'herbe fraîche, cela veut dire commencer à piocher dans le stock de fourrage d'hiver pour nourrir les bêtes. D'habitude c'est au milieu de l'automne que cela a lieu ; désormais c'est de plus en plus tôt. "_Nous avons commencé il y a trois semaines_, explique Jean-Claude Moreau. Pour le fourrage, on prélève un peu de foin, deux ballots tous les trois jours, en plus de l'herbe. On a encore un peu d'herbe en stock, mais si on ne veut pas se retrouver à cours, il faut anticiper pour pouvoir conduire notre cheptel en permanence et de manière correcte", détaille-t-il.

"Les sécheresses, c'est désormais ancré"

Pour Jean-Claude Moreau, les agriculteurs doivent être de plus en plus prévoyants face à des sécheresses qui sont de plus en plus récurrentes : "La sécheresse, c'est ancré. C'est à nous de voir plus loin". Et considérer d'autres pistes : "Peut-être diminuer le cheptel, trouver d'autres méthodes de fourrage", suggère Jean-Claude Moreau.

Dans notre département, des tests sont en cours sur plusieurs parcelles, avec des cultures de teff grass ou de sorgho.