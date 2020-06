En desped d'an amzer gaer 'z eus dale gant patates Enez Vatz.

Kaer an amzer, abaoe meur a zizhunvezh. Tomm tomm zoken a wechou. Un drugar evit ebatal en aod. Goude glaveier ar goañvezh tremenet o deus gellet al labourerien en em sachañ propik. Labouret hag hadet eo bet e koulz ar parkeier , ha troc'het ar foenn abred. Un tamm disfi o deus legumacherien 'zo na drofe an amzer war ar sec'hor. Ablamour d'ar glaveier just awalc'h 'z eus dale gant ar patates , eme Alan Glidik , legumacher bio , e Bazh. Kaer an amzer, met avel ruguenn dac'h he biz , ken e c'hwez . Un avel a gustum skarnilañ pep tra. An diouer a c'hlav a lak anezhañ nec'het ivez. Ar re gozh a lare " e miz mae glav bemdez zo re , bep eil dervezh re nebeut". Diaes da gontantiñ omp , a lar lod , met kemm doareoù a ra an amzer , a zoñj dezhañ Alan . Spi zo da gaout 'mestra rak anv zo gant merc'h ha mab Alan , delc'her an atant da heul o zad.

pennad kaoz gant Alan Glidig , legumacher bio e Bazt Copier