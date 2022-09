EN DIRECT de la foire de Beaucroissant : France Bleu Isère sur le stand des Charollais

France Bleu Isère pose ses micros ce matin sur le stand des Charollais à la foire de Beaucroissant. Le 6/9 est au rendez-vous de ce temps fort de l'agriculture en Dauphiné. Un moment important qui reprend sa place de choix cette année, après plusieurs annulations en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'impossibilité de tenir des événements de cette ampleur.

Parole aux acteurs du territoire ce matin, avec Jean-Lou Philippe au café © Radio France - France Bleu Isère

6h59 - Frédéric Vigreux, de l'association pompiers humanitaires et solidaires. "La mairie nous aide, nous offre un emplacement ici à la Beaucroissant. Là, on a fait beaucoup de communication sur l'Ukraine. On a apporté là-bas 70 mètres-cubes de matériel d'hygiène et de santé. On a fait don d'une ambulance, on a rencontré le maire d'Odessa." Samedi 17 septembre à la Pléiade, à Allevard, journée spéciale Ukraine dès 15h organisée par pompiers humanitaires et solidaires.

6h48 - Antoine Reboul, le maire de Beaucroissant. "C'est la joie de revoir la foire ! C'est un énorme soulagement, cette ambiance que vous sentez avec les vaches, on sent que les gens sont heureux de revenir. C'est vrai qu'une grosse machine comme la foire de Beaucroissant, ça ne redémarre pas du premier coup. On a aussi un responsable technique qui est parti en retraite, donc dans la transmission, ça compte aussi. La foire, ici, c'est comme une deuxième commune, dans la gestion. Quand il n'y a pas la foire, non seulement on n'encaisse pas d'argent, mais en plus on paye le personnel, l'amortissement du matériel, etc..."

Antoine Reboul, le maire de Beaucroissant, avec Théo Hetsch et Alain Salomon, © Radio France - France Bleu Isère

6h45 - Lavage, curage, litière propre : sur le stand d'un éleveur de la Loire, on prépare le concours du jour. Les animaux, comme leurs éleveurs, viennent des départements limitrophes, de toute la région "ici il y a une super ambiance avec des éleveurs de tous les départements, on se serre les coudes".

6h20 - Le responsable du stand des Charollais, au micro de France Bleu Isère explique comment ce rendez-vous a manqué jusque-là : "ça fédère les éleveurs entre eux, ça explique aussi l'agriculture aux citoyens. Et il y en a bien besoin, parce qu'aujourd'hui l'agriculture est malmenée à tous les niveaux et qu'il y a besoin de réexpliquer ce que font les éleveurs. Aujourd'hui, les éleveurs ont plaisir à se retrouver, ils se voient pas tout le temps. Et ils viennent de toute la région, ils ne se voient pas si souvent. Les éleveurs viennent ici pour se faire connaitre, faire savoir qu'ils ont travaillé la sélection depuis des années, parfois 20 ans."

Les charollaises à deux pas du studio de France Bleu Isère © Radio France - France Bleu Isère