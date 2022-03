EN DIRECT - France Bleu Berry au cœur du Salon de l'Agriculture

Le Salon de l'Agriculture nous avait manqué ! Après une édition 2021 annulée à cause du Covid, la plus grande ferme de France retrouve ses bonnes habitudes à Paris. France Bleu Berry est sur place pour vous faire vivre les coulisses et mettre en avant nos agriculteurs de l'Indre et du Cher.

France Bleu Berry est fière des agriculteurs berrichons et de la France entière. C'est donc en toute logique que nous sommes au Salon de l'Agriculture ce jeudi. Journée spéciale à la rencontre des éleveurs et céréaliers de l'Indre et du Cher, de celles et ceux qui nous nourrissent et nous régalent de spécialités culinaires délicieuses.

6h25 : Pour l'équipe de la matinale restée à Châteauroux, on essaie de se mettre dans l'ambiance comme on peut...

La mascocotte de France Bleu Berry © Radio France - Marie Dorcet

6h15 : "Ça sent la vache, on ne va pas se le cacher", nous dit Emeline Ferry, en direct du Salon de l'Agriculture. Les animaux se réveillent tout doucement. C'est l'heure de la traite pour certains, du lavage pour d'autres. Il faut se faire beau pour pouvoir briller devant les nombreux visiteurs.

Les moutons d’Emilien Kessler, éleveur installé dans le Cher © Radio France - Emeline Ferry

5h45 : Parmi les événements à ne pas rater ce jeudi, c'est le Concours générale agricole. Cette année, une seule vache de l'Indre est sélectionnée. Elle s'appelle Mirondelle, elle est élevée par deux agriculteur installés à Chavin.

Mirondelle, vache élevée dans l'Indre, va participer au Concours général agricole © Radio France - Emeline Ferry

5h30 : Il y a de nombreux stands et de très nombreux exposants pour faire découvrir les régions de France. On retrouve notamment le stand de l'Indre en Berry. Une cinquantaine de producteurs locaux se relaient pour mettre à l'honneur leurs produits.