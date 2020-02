EN DIRECT - France Bleu Berry au salon de l'agriculture entre 6h et 11h

France Bleu Berry vous propose ce vendredi, 5 heures de direct depuis le salon de l'agriculture à Paris. Entre 6h et 11h, et à l'occasion de la journée du Berry, on part à la rencontre des éleveurs ou producteurs de notre région qui ont fait le déplacement porte de Versailles.