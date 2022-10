EN DIRECT - Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau est notre invité à l'occasion du Sommet de l’élevage

Le ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, est dans le Puy-de-Dôme ce mardi 4 octobre. Un déplacement à l'occasion de la 31e édition du Sommet de l’élevage pour rencontrer l’ensemble des acteurs de l’élevage et les organisations professionnelles agricoles, aux côtés des élus locaux. Le Sommet, qui rassemble plus de 1.500 exposants et 2.000 animaux se tient cette année dans un contexte particulièrement difficile pour les professionnels entre la sécheresse historique qui a touché la France et la hausse globale des coûts de production qui inquiètent la filière.

