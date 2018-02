A trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, les agriculteurs se mobilisent partout en France, et donc au Mans. Ils se sont réunis ce mercredi matin au Leclerc des Fontenelles, avant de se rassembler devant la Préfecture de la Sarthe en centre-ville.

Les agriculteurs, mobilisés à l'appel des syndicats JA et FDSEA, se rassemblent ce mercredi à la mi-journée devant la Préfecture de la Sarthe, en centre-ville du Mans. Le trafic des bus et du tram est donc perturbé.

12H48 - Lignes T1 et T2 : En raison d’une manifestation, le service tramway est interrompu entre les stations Gare, Lafayette et Jacobins. Merci de votre compréhension. — SETRAM (@SETRAM1) February 21, 2018

De nombreuses revendications

Les messages portés ce mercredi par les syndicats JA et FDSEA de la Sarthe sont multiples. Il y a d'abord la carte des zones agricoles défavorisées, qui prive de nombreuses exploitations d'aides financières. Autre motif de colère, qui a déjà fait l'objet de précédentes manifestations en Sarthe : l'accord de libre échange entre l'Europe et l'Amérique du sud qui menace la filière viande, comme le craint notamment Pierre Tricot, secrétaire général des Jeunes agriculteurs de la Sarthe, interrogé dans cette vidéo.

Enfin, les manifestants exigent du concret après le projet de loi issu des Etats généraux de l'alimentation. Ce dernier doit permettre aux agriculteurs d'être payés sur la base de leurs coûts de production, et impose aussi à la grande distribution un encadrement des promotions et des ventes à perte. Les effets de ce texte sur les revenus paysans sont attendus au mieux d'ici un an.

Les grandes surfaces dans le viseur

Un peu plus tôt dans la journée, ils avaient choisi ont choisi de cibler l'hypermarché Leclerc des Fontenelles, au Mans. Une vingtaine de manifestants a pu y rencontrer le directeur du magasin. Le rond-point qui permet d'accéder au centre commercial a été bloqué, entraînant d'importantes perturbations pour la circulation. Des pneus et du bois - l'équivalent de deux remorques - ont été déversés sur le rond-point au départ des tracteurs.

L'accès au Leclerc des Fontenelles, au Mans, a été bloqué une partie de la matinée par des tracteurs. A leur départ pour la Préfecture, les agriculteurs ont déversé des pneus, du bois et du fumier. © Radio France - Solène de Larquier