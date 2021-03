EN DIRECT - Suivez la journée d'action des agriculteurs à Clermont-Ferrand

Ce jeudi, des centaines de tracteurs et des milliers d'agriculteurs sont annoncés à Clermont-Ferrand par la FNSEA et les Jeunes agriculteurs pour une manifestation. Des perturbations sont à prévoir tout au long de la journée.

La FNSEA et les Jeunes agriculteurs promettent 500 tracteurs et 2.000 à 3.000 manifestants place de Jaude à Clermont-Ferrand ce jeudi

Le monde agricole du Massif central se donne rendez-vous ce jeudi à Clermont-Ferrand pour une manifestation d'envergure. Les organisateurs, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs, annoncent des centaines de tracteurs et entre 2.000 et 3.000 manifestants. La contestation dure maintenant depuis plusieurs mois, avec déjà des manifestations comme le 9 mars dernier. Les syndicats agricoles dénoncent à la fois la loi Egalim pour de meilleurs prix agricoles, ainsi qu'une réforme de la Politique agricole commune. Les 60 millions d'euros d'aides d'urgence annoncés par Jean Castex début mars dans la Creuse n'ont pas apaisé les agriculteurs.

L'essentiel à retenir

Le rassemblement doit débuter à 11 heures place de Jaude et se terminer vers 15h30-16h

500 tracteurs et 2.000 à 3.000 manifestants sont attendus à la mi-journée dans Clermont-Ferrand

Deux gros convois de tracteurs sont programmés, le premier en provenance de Haute-Loire et du Cantal, le second de l'Allier. Ils empruntent des portions d'autoroute, l'A75 et l'A71

Outre le covoiturage, des agriculteurs viennent en bus de l'Aveyron, du Gard, de la Corrèze, de la Creuse et du Cantal. Le point de rendez-vous est fixé à 10h30 place du 1er mai pour converger vers le centre de Clermont-Ferrand

En direct

9h30 - Pour encadrer et sécuriser cette manifestation agricole, la Police nationale met en place un dispositif spécial. Un dernier briefing a été fait dans la cour du commissariat de Clermont-Ferrand, notamment pour baliser le parcours.

Dans le même temps, les convois d'agriculteurs convergent vers Clermont Ferrand. Les exploitants de Vichy, de la montagne bourbonnaise et de Gannat dans le département de l'Allier font route commune.

8h30 - la FDSEA du Cantal annonce 200 tracteurs et 1.000 personnes en route pour Clermont-Ferrand. Les automobilistes eux s'interrogent sur le convois sans fin de tracteurs sur l'autoroute.

Deux points de rassemblements sont prévus en milieu de matinée aux abords de Clermont-Ferrand, à 10h à la barrière de péage de Gerzat et à 10h30 sur le parking du Zénith. Les deux regroupements prendront alors la direction de la place de Jaude. La manifestation et le rassemblement vont se faire sous un ciel bleu.

La dernière mobilisation d'envergure des agriculteurs à Clermont-Ferrand remonte à octobre 2019. Ils avaient dénoncé l'agri-bashing, des prix trop bas, et les accords de libre-échange. A l'époque, 200 tracteurs s'étaient retrouvés place de Jaude.

