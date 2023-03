EN DIRECT - Suivez le concours de la race limousine au Salon de l'agriculture

Qui a les plus beaux taureaux et les plus belles vaches limousines de France ? Réponse ce jeudi 2 mars ! Le concours général agricole de la race se déroule de 9h30 à 13h au Salon de l’agriculture à Paris.

France bleu vous fait vivre les coulisses de ce concours prestigieux en direct. Nous sommes aux côtés des éleveurs dès le réveil pour assister aux derniers préparatifs avant de monter sur le ring .

Début de la journée aux aurores, pour les bovins comme pour les éleveurs. À 7h, c'est l'heure de la douche et du coiffage pour les vaches et les taureaux, afin de les présenter sous leur meilleur jour, avant de défiler devant le jury et le public.

Petit secret de Jérémy Lagautrière, éleveur à Saint-Sulpice-le-Dunois : un shampoing aux oeufs qui assure un poil bien brillant à Ricorée, sa génisse! "Elle est détendue, je le suis un peu moins, avoue l'éleveur dans un sourire. Remporter le concours, c'est une consécration, une vitrine pour mon élevage, l'aboutissement de plusieurs années de travail de génétique. Un premier prix à Paris, c'est un rêve pour tout éleveur ! Surtout qu'on se confronte aux meilleurs éleveurs de France, nous sommes en finale !"

Philippe Déshoulière, éleveur en Haute-Vienne, prend également soin de sa concurrente, Rayonnante : "Chacun essaie de mettre les chances de son côté. C'est comme un défilé de Miss France, il faut qu'elle soit au top ! Le travail de plusieurs mois en amont se joue en quelques minutes sur un ring, alors on ne laisse rien passer !"

Quatre élevages creusois sont sélectionnés et concourent avec cinq bovins. En Haute-Vienne, il y a sept élevages qui emmènent treize Limousines. Côté Corrèze, neuf agriculteurs présenteront onze animaux. Tous départements confondus, il y a quarante animaux sélectionnés qui concourent dans sept catégories.