90% des bourgeons ont gelé dans ce vignoble du Bergeracois en Dordogne

"L'ensemble des bourgeons qui étaient débourrés ont gelé." Gilles Gérault est viticulteur dans le Bergeracois depuis 20 ans. Propriétaire du Château Le Rooy au Lieu-dit-Le Lardeau, une grande majorité de ses parcelles ont été touchées par la vague de gel de la nuit de samedi 2 au dimanche3 avril. 90% de ses bourgeons étaient en train d'éclore, tous sont gelés. Gilles Gérault espère encore sauver entre 30 et 40% de sa récolte "si les conditions météo sont idéales".

"A -5° on ne peut pas faire grand chose"

Or, il peut encore geler pendant un mois. Gilles a pourtant tout tenté pour préserver ses pieds, une tour antigel devait être installée "elle est bloquée quelque part dans l'Atlantique. Elle est fabriquée aux Etats-Unis et avec le covid le transport a pris beaucoup de retard". Mais l'exploitant ne s'est pas résigné, toute la nuit, il a fait brûler du foin pour créer un brouillard sur ses parcelles "mais à -5° degrés on ne peut pas faire grand-chose, là cette année, c'était des grands coups d'épée dans l'eau."

"On peut espérer sauver 30 à 40 % de la récolte, si rien n'arrive d'ici la récolte."

Ne reste plus que les "deuxièmes bourgeons" pas encore éclos, mais nettement moins fructifères que les premiers "ils ne peuvent faire que trois à zéro grappes là où le premier bourgeon en fera au moins trois." Gilles Gérault espère tout de même pouvoir récolter ses raisins. "Si les conditions météo restent bonnes, on peut tout de même espérer sauver 30 à 40 % de la récolte." Mais il est le premier a le préciser, d'ici la période des vendanges, la grêle, la maladie et d'autres épisodes de gel peuvent intervenir.

Et quand on mentionne le plan calamité agricole lancé par le gouvernement, Gilles rétorque qu'il préfère compter sur lui seul "L'Etat ne peut pas tout." Il a suffisamment de stocks, de vins à vendre pour maintenir les finances du Château du Rooy à l'équilibre et finir 2022 la tête hors de l'eau.