En Dordogne, ces éleveurs qui privilégient la filière courte pour produire leur foie gras

Stéphane Le Foll, le ministre de l'agriculture a fait une sortie remarquée en appelant la filière foie gras à se réformer et à revoir son modèle de production afin d'éviter la propagation des virus. Le but étant d'avoir des filières plus courtes. En Dordogne, elles sont déjà nombreuses

C'est un beau pavé dans la mare aux canards lancé par Stéphane Le Foll. Le ministre de l'agriculture a redit ce mardi matin sur France Inter qu'il souhaitait revoir le modèle de production du foie gras en France.

Les déclarations de Stéphane Le Foll sur la grippe aviaire Partager le son sur : Copier

Et cela en limitant les transports de palmipèdes. Car pour lui, ces transports sont un vecteur majeur de transmission des virus comme ceux de la grippe aviaire. En France, 231 exploitations de 9 départements ont été touchées par le virus H5N8 qui se propage depuis la fin d'année dernière.

Selon le ministre, la filière est souvent trop longue... Avec trop de transports d'animaux, des fermes de reproduction aux couvoirs en passant par les élevages de poussin, les gaveurs ou encore les abattoirs..

Les oies de Patrick Catinel courent librement dans la ferme - Patrick Catinel

Pour l'instant la Dordogne est épargnée par cette deuxième vague de virus. Peut être parce que le modèle périgourdin est un peu différent. En Dordogne, peu de gros producteurs industriels, mais plutôt de petits producteurs. Certains font même tout eux mêmes de A à Z. C'est le cas de Patrick Catinel, producteur éleveur et gaveur de canards et d'oies à Montignac. Il élève plus de 5500 canards par an.

"Moi les canetons arrivent à l'âge d'un jour, ils sont nés à moins de 5 km, c'est de l'ultra local" explique l'éleveur.

C'est ce que l'on appelle un système autarcique. Et cela fait plus de 30 ans que le producteur le pratique. Ici à Montignac, les canards et les oies ne voyagent pratiquement pas. Les bêtes sont nourries grâce aux céréales cultivées sur place. Et les animaux sont abattus sur place. Alors les annonces du ministre font sourire Patrick Catinel:

La boutique de Patrick Catinel à Montignac - Patrick Catinel

"Plus on déplace les animaux plus on déplace les problèmes, je suis assez d'accord, privilégier le local, c'est dans l'ère du temps"

Patrick Catinel investit pourtant, il en a l'obligation, dans des systèmes de bio sécurité pour éviter tout risque d'arriver d'un virus comme celui de la grippe aviaire. Et il l'assure : un nouveau vide sanitaire serait catastrophique pour les éleveurs.