En Dordogne, des militants écologistes s'invitent à l'inauguration d'un élevage de veaux en batterie

Les agriculteurs, la Sobeval et le préfet ont dû faire avec les opposants. Une dizaine de militants écologistes se sont invités ce jeudi à l'inauguration officielle d'un élevage de veaux à Saint-Mesmin, dans le Périgord Vert. Ils font partie du Collectif pour une Agriculture Paysanne et la Préservation de la Nature et dénoncent ce projet d'agrandissement depuis plusieurs années. En 2019, les militants avaient déposé un recours auprès du tribunal administratif de Bordeaux, qui a été rejeté en 2021. Depuis, le bâtiment qui accueille 320 veaux a été construit et les premières bêtes sont arrivées début août. Mais les opposants veulent encore faire entendre leurs inquiétudes.

Nous on n'est pas contre les agriculteurs, mais on dénonce ce modèle d'élevage intensif

"Nous on n'est pas contre les agriculteurs, mais on dénonce ce modèle d'élevage intensif", précise Véronique, une des membres de l'association. Les militants pointent notamment du doigt les risques de pollution de l'Auvézère, à cause des épandages de lisier. Selon eux, 900 mètres cube/an de lisier seront rejetés. "On a un plan d'épandage validé par les autorités, on n'a rien à se reprocher", répond sans ciller Quentin Laurent, l'un des éleveurs, deux frères de 25 ans qui reprennent l'exploitation familiale.

Les militants se sont intégrés dans le calme à la réunion parmi une soixantaine d'agriculteurs. © Radio France - Lise Roos-Weil

Les deux jeunes se félicitent de faire perdurer cette exploitation, vieille de sept générations. Pour eux, cette agrandissement du cheptel, avec l'ouverture d'un atelier de veaux de boucherie était obligatoire : "de nos jours, à trois pour pouvoir en vivre il faut une plus grande exploitation" explique Quentin Laurent. Travailler avec Sobeval, abattoir installé à Boulazac et propriété du groupe d'élevage VanDrie, est aussi selon eux un gage de revenus réguliers, avec un acteur local. "Dès qu'on fait quelque chose, on a l'impression de faire tout de travers, les agriculteurs ne sont plus soutenus", confie le jeune éleveur.

Les exploitants et la Sobeval se défendent

Parmi les agriculteurs présents, plusieurs montraient des signes d'agacement devant le comportement des militants. Certains agriculteurs présents ont refusé d'échanger avec eux. De leur côté, les opposants assurent vouloir comprendre et discuter. Ils ont profité de la visite des locaux pour poser des questions, calmement. "C'est sûr qu'il y a des modèles différents, ils ont tous leur place, assure Ronan Cario, responsable technique régional à a Sobeval, en pleine visite du bâtiment qui accueille les veaux. Ils veulent un modèle de petite exploitation et en extérieur mais c'est très difficile d'en vivre. Nous on veut assurer un revenu aux agriculteurs."

Les militants écologistes savent qu'ils n'ont plus aucun recours possible sur cette exploitation. Mais ils veulent agir pour les prochains projets d'élevage intensifs. Au moins trois dossiers sont en cours de réflexion avec Sobeval dans le département d'après l'entreprise.