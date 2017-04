En Dordogne, la fédération des chasseurs veut renforcer la sécurité lors des battues

La fédération des chasseurs de Dordogne veut organiser plus de formations à la sécurité pour ses adhérents. Elle a présenté son plan ce samedi 22 avril lors de son assemblée générale.

La dernière saison de chasse a été marquée par la mort de deux hommes cette années en Dordogne. Un autre, gravement blessé, doit encore subir des soins. Face à ces accidents, la fédération départementale de chasse souhaite plus que jamais sensibiliser ses adhérents aux règles de sécurité imposées par la pratique de ce loisir. Lors de l'assemblée générale annuelle ce samedi 22 avril à Marsac-sur-l'Isle, le président, Michel Amblard a présenté aux plus de 800 chasseurs présents, les mesures qu'il souhaite mettre en place dès cette année.

"Il faut toujours être le plus prudent possible" - Michel Amblard Partager le son sur : Copier

"La prévention est l'affaire de tous" a dit le président Amblard à la tribune. "Nous avons formé 3.000 directeurs de battue mais ils semblent avoir du mal à se faire entendre sur le terrain alors nous allons faire les formations directement sur le terrain." L'école de chasse ne sera plus le seul lieu d'enseignement des mesures de sécurité. "On va se mettre en situation, rappeler les règles, mesures les angles de sécurité. On veut faire prendre conscience aux gens qu'il faut toujours être le plus prudent possible." Au-delà de ces mesures, la fédération va aider au financement de 2.000 miradors supplémentaires. Ces postes de tir surélevés favorisent le tir dit "fichant".

"On souhaite que la chasse aux sangliers soit ouverte dès le 1er juin." - Michel Amblard Partager le son sur : Copier

Durant cette assemblée générale, Michel Amblard est également revenu sur la prolifération des sangliers. Cette année, la sécheresse n'a pas permis de le chasser suffisamment tôt et les agriculteurs se sont plaints de la multiplication des dégâts. La déclaration de l'animal en tant que nuisible a permis de prolonger sa chasse durant le mois de mars, sous réserve d'autorisation. "Cela a permis d'abattre 200 sangliers supplémentaires mais nous ne savons pas encore si cela a été utile," confie le président de la fédération. "On souhaite que la chasse au sanglier soit ouverte dès le 1er juin et tous les jours si cela est nécessaire. Nous travaillons en ce sens," conclu Michel Amblard.

La Dordogne compte 20.270 chasseurs. Pour encourager l'arrivée de nouveaux adhérents, la fédération a décidé d'offrir la première validation du permis à toute personne intéressée. Pour le moment cette mesure n'était ouverte qu'aux jeunes chasseurs.