En Dordogne, les pruniculteurs redoutent les gelées annoncées pour le premier week-end d'avril

Ce week-end les températures pourraient passer sous la barre du zéro. Une nouvelle inquiétante pour Benjamin Marescassier, pruniculteur dans le Bergeracois. Ces vergers ont déjà été touchés l'an dernier, 70% de perte d'exploitation dû au gel. Benjamin a pu voir sa récolte classée et il sera indemnisé, l'an dernier l'état de catastrophe naturelle avait été reconnu suite aux épisodes de gel du mois d'avril. L'exploitant n'ayant pas encore touché l'indemnisation il redoute de vivre une nouvelle gelée .

Sur cette parcelle de prunier située au sud-est de Bergerac Benjamain n'avait récolté aucune prune l'an passé, toutes avaient brulé à cause du gel © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

"Les fleurs peuvent tenir jusqu'à -2°"

Alors pour l'instant Benjamin croise les doigts. Pour l'heure ses pruniers sont en pleine floraison : "Ici le stade critique est à _-2° degrés_. En dessous la fleur brûle et la prune ne se développera pas." Sur les 40 hectares de pruniers que compte l'exploitation des Marescassier, certaines parcelles sont moins exposées que d'autres mais Benjamin ne se repose pas la dessus. "On a installé une irrigation depuis plusieurs année, ça permet de lutter contre le gel. S'il faut se le ver la nuit pour protéger nos fleur ce week-end on se lèvera" assure-t-il.

Mais avant d'envisager l'allumage du système d'irrigation, le pruniculteur espère surtout que le mercure ne chutera pas en dessous des -2°.

"Dés que la prune est formée, elle ne supporte pas les températures négatives"

Pour l'exploitant l'enjeu est double. Ses arbres doivent tout d'abord passer cet épisode de gel annoncé pour le week-end du 2 au 3 avril. Mais ça n'est qu'une étape. Dés que les prunes se seront formées, passer en dessous du zéro ne sera plus envisageable. "Quand on arrive à la nouaison [période de formation de la prune], si on passe la barre du zéro, le fruit gèle." explique Benjamin.

Déjà en 2021, à la même période 70% de sa récolte de prune avait gelé. Un événement classé catastrophe naturelle, suite auquel il a pu prétendre à une indemnisation. "Mais même si ce moyen existe, si on est gelé cette année aussi ça va être très compliqué, j'espère ne pas le revivre."