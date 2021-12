En France, une ferme sur cinq a disparu en 10 ans

À quoi ressemble l'agriculture française des 10 dernières années ? Le ministère de l'Agriculture dévoile à partir de 9 heures, ce 10 décembre, son recensement décennal. Réalisé auprès des professionnels de l'agriculture entre octobre 2020 et avril 2021, il permet de brosser le portrait du monde agricole français entre 2010 et 2020. Et il confirme les tendances de fond, constatées depuis des décennies : il y a toujours autant d'agriculture, mais dans moins d'exploitations, qui s'agrandissent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon les premiers chiffres dévoilés vendredi par franceinfo, les résultats de cette enquête font état de la disparition de 100.000 exploitations à travers la France, ce qui représente une baisse d'environ 20% en 10 ans. Une tendance déjà amorcée depuis les années 1970, même si la baisse a ralenti. D'environ 3% par an sur la décennie 2000-2010, elle est passée à 2% environ sur la décennie 2010-2020.

Les exploitations agricoles ont gagné 14 hectares en 10 ans

En revanche, moins de fermes ne veut pas dire moins d'agriculture. Fermes, champs ou vignes sont encore bien présents dans notre pays, puisque la surface agricole utile se maintient, passant de 51% du territoire de France métropolitaine en 2010 à 50% en 2020. Mathématiquement, la taille des exploitations a donc augmenté et atteint aujourd'hui 69 hectares en moyenne, soit 14 hectares de plus qu'il y a 10 ans.

A Burnhaupt-le-Bas, dans le Haut-Rhin, récolte d'asperges à la Ferme familiale de la Cueillette du Paradisvogel. © Maxppp - PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/

Et même si la France est encore loin des mégafermes des États-Unis ou d'Australie, la tendance est là-aussi pérenne. Cela s'explique parce que l'agriculteur français moyen vieillit (six agriculteurs sur 10 ont plus de 50 ans, contre cinq en 2010) et qu'à la retraite, il a du mal a trouver un successeur : dans une interview au Figaro, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, évoque un nombre d'installations insuffisant de "7.000 par an pour compenser les départs à la retraite".

Conséquence, les exploitations se regroupent et s'agrandissent. L'espoir viendra des futurs agriculteurs, puisque le recensement donne un chiffre qui incite à l'optimisme : 2020 a été la première année où l'on constate une augmentation des inscriptions dans l'enseignement agricole.

à lire aussi La nouvelle éco : quel avenir pour nos fermes ?

Par ailleurs, l'autre transformation majeure relevée dans le recensement concerne l'agriculture biologique. Le "bio" a vu sa surface tripler en dix ans et représente aujourd'hui 12% de la surface totale, contre 4% en 2010.

A lire aussi : le dossier "Générations agriculteur" de France Bleu