En Franche-Comté, entre 12 et 16,5% des agriculteurs présentent des signes inquiétants de désespoir

Jusqu'au 3 avril, la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté restitue les résultats d'une enquête menée auprès de 11 000 exploitants agricoles, sur leurs conditions de travail. Selon cette étude, entre 12 et 16,5% des agriculteurs présentent des signes inquiétants de désespoir.

Quelles sont les causes principales de ce malaise des agriculteurs pointé par l'étude de la MSA de Franche-Comté? Réponse avec le Dr Jean-Jacques Laplante, directeur de la santé à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté.

"On peut dire que les causes principales du malaise des agriculteurs c'est une charge de travail très importante d'abord, et puis des ressources financières qui ne sont pas à la hauteur de ce travail important qu'ils dépensent", explique le spécialiste. Par exploitants agricoles, non-salariés, on entend éleveurs laitiers, bûcherons, paysagistes, viticulteurs, éleveurs d'agneau, toutes sortes d'agriculteurs et d'indépendants agricoles.

Un agriculteur sur 4 menacé de burn out

Selon cette étude, un agriculteur sur quatre serait menacé par le burn out, ce qui va, d'une certaine manière, avec la charge de travail. "On a des gens qui sont dans une contrainte de temps importante, explique le Dr Laplante, avec un manque de bras compte-tenu des coûts salariaux qui s'imposent à l'agriculture en France. De plus, ce travail ne correspond pas à des revenus qui sont suffisants. Donc petit à petit s'installe une perte de sens, une perte d'estime de soi". Qui peut aller jusqu'au suicide.

"Les agriculteurs se suicident trop, se suicident beaucoup, rappelle Jean-Jacques Laplante. 150 agriculteurs par an se suicident. Mais ce n'est pas la première profession qui se suicide", nuance-t'il. Ce sont les médecins. Pourquoi les exploitants agricoles vont-ils jusque là? "Les questions de finance, les questions de charge de travail et le burn out, jouent un rôle sans doute. Mais la dépression joue un rôle important, ajoute-t'il. Le facteur multiplicateur du suicide c'est vingt fois pour les dépressifs, et 1,2 fois pour les métiers de l'agriculture. Donc il y a d'autres causes : la dépression mais aussi les conflits, familiaux et de voisinage, l'isolement et le célibat masculin".

Pour accompagner les agriculteurs, le Dr Laplante recommande d'acheter les produits à la ferme et les produits de proximité, de rencontrer les paysans et de ne pas les laisser s'isoler.

La MSA à votre écoute. Cellule prévention du suicide et du mal-être des agriculteurs MSA de Franche-Comté : 03.81.65.63.19