En Gironde, l'espoir prudent de la filière viticole après l'élection de Joe Biden aux Etats-Unis

"On reste dans l'incertitude". Philibert Perrin, président du Syndicat viticole de Pessac-Léognan, en Gironde, préfère rester prudent après l'élection de Joe Biden à la présidentielle américaine : "Nous n'avons pas, à ce jour, entendu de déclaration sur ses projets éventuels de ne pas reconduire" la taxe sur les vins français mise en place par Donald Trump. Le futur ex-locataire de la Maison Blanche avait en effet décidé d'imposer des tarifs douaniers sur les vins tranquilles de l'Hexagone (non effervescents) à hauteur de 25%, en octobre 2019.

"Il ne faudrait pas que cette taxe soit inscrite dans le marbre, que le nouveau gouvernement s'aperçoive que ça fait une entrée d'argent non-négligeable et décide de la maintenir", renchérit Philibert Perrin, qui dit craindre une perte de "15% de chiffre d'affaires cette année" à cause de cette taxe. Le viticulteur garde tout de même espoir : "On peut supposer que le nouveau gouvernement n'aura pas cette volonté d'isolement entre les Etats-Unis et le reste du monde."

400 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins en un an

Des "relations plus apaisées" avec la nouvelle administration américaine, c'est aussi ce que souhaite le négociant en vin Jean-Pierre Rousseau, directeur général de Diva Bordeaux. Son entreprise a perdu "35% de chiffre d'affaires" à cause de la taxe imposée par Donald Trump. Mais Jean-Pierre Rousseau compte bien continuer à travailler avec les Etats-Unis, "pays avec un fort potentiel financier". "Nous allons investir pour reconquérir le marché américain", conclut-il.

Selon la FEVS, la La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France, la taxe sur les vins de Donald Trump a entraîné une perte de 400 millions d'euros en un an pour la filière viticole française. Les exportations vers les Etats-Unis ont, elles, chuté de 30%.