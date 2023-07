En Haute-Saône, "les chanvriers comtois" veulent produire le premier CBD 100% Franche-Comté !

Franck et Vivien, les deux "chanvriers comtois".

Le champ est un peu caché, dans un chemin de Saint-Sulpice. De loin, cela ressemble à un banal potager. Mais à l'arrivée... c'est l'odeur qui surprend ! Cette odeur, c'est celle du chanvre. "Nous avons planté fin mai environ 400 pieds sur 3000 mètres carrés" sourit Franck Moine. Avec son ami Vivien Mougeotte, il a créé "Les chanvriers comtois".

Du CBD en circuit court

Les deux gérants ont saisi la balle au bond quand la production de CBD est devenue légale, en 2022 . "Tout cela est très encadré. Le taux de THC [la substance active du cannabis] est limité à moins de 0.3%" rappelle Franck Moine.

La plante va produire des fleurs qui seront récoltés en septembre. © Radio France - Xavier Ponroy

Un contrôle qui permet en bout de chaîne de produire plusieurs types de produits à base de CBD : huiles, savons, shampoings, déodorants secs... "Tout est 100% biologique, et tout sera local" garantit Vivien Mougeotte, qui vante un CBD franc-comtois en circuit court.

La première récolte est prévue début septembre. Les deux associés vendront ces produits sur les marchés et foires de la région, mais aussi sur leur site internet, leschanvrierscomtois.com, qui sera bientôt disponibles. En attendant, les contacts sont possibles via leur page Facebook et Instagram .