En hiver dans le vignoble en Alsace, c'est l'heure de la taille de la vigne

Par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Entre novembre et mars, après la fin des vendanges, la grosse activité dans le vignoble en Alsace, c'est la taille de la vigne. Il faut s'occuper des pieds dans les parcelles, pour éviter d'avoir un entassement de végétation en été. Une vigne qui souffre aussi de plus en plus des maladies du bois.